 Señalado de embestir a motorista pide salir de prisión; juez rechaza solicitud
Nacionales

Señalado de embestir a motorista pide salir de prisión; juez rechaza solicitud

Los abogados de Carlos Acevedo también plantearon una petición para que sea cambiado de prisión.

Compartir:
Carlos Ovidio Acevedo Navas, implicado en agresión a motorista en zona 9., Ángel Oliva/EU
Carlos Ovidio Acevedo Navas, implicado en agresión a motorista en zona 9. / FOTO: Ángel Oliva/EU

Defensa de Carlos Ovidio Acevedo Navas, procesado por atropellar en varias ocasiones a Larkin Morales, solicita que su patrocinado sea beneficiado con medidas sustitutivas al considerar que han variado las circunstancias.

Tras escuchar la argumentación del MP y de los querellantes, el juez José Maximino Morales del juzgado segundo penal, declaró sin lugar la petición de la defensa de beneficiar con medidas sustitutivas a Carlos Acevedo Navas, al considerar que el delito de homicidio en grado de tentativa no cuenta con ese beneficio y que si hubiesen variado las formas de habría accedido al cambio del delito.

En Portada

Gobernación ofrece seguridad a magistrados electos por el CANG t
Nacionales

Gobernación ofrece seguridad a magistrados electos por el CANG

09:14 AM, Feb 13
Señalado de embestir a motorista pide salir de prisión; juez rechaza solicitudt
Nacionales

Señalado de embestir a motorista pide salir de prisión; juez rechaza solicitud

01:24 PM, Feb 13
50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín t
Nacionales

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín

12:12 PM, Feb 13
Día del Soltero: ¿Por qué se celebra cada 13 de febrero?t
Farándula

Día del Soltero: ¿Por qué se celebra cada 13 de febrero?

11:16 AM, Feb 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalPNCEstados UnidosSuper BowlEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos