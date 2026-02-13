Señalado de embestir a motorista pide salir de prisión; juez rechaza solicitud

Defensa de Carlos Ovidio Acevedo Navas, procesado por atropellar en varias ocasiones a Larkin Morales, solicita que su patrocinado sea beneficiado con medidas sustitutivas al considerar que han variado las circunstancias.
Tras escuchar la argumentación del MP y de los querellantes, el juez José Maximino Morales del juzgado segundo penal, declaró sin lugar la petición de la defensa de beneficiar con medidas sustitutivas a Carlos Acevedo Navas, al considerar que el delito de homicidio en grado de tentativa no cuenta con ese beneficio y que si hubiesen variado las formas de habría accedido al cambio del delito.