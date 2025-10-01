Motorista agredido en zona 9 pierde la pierna: Detalles

La familia del motorista que fue embestido por el conductor de un vehículo en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, confirmó este miércoles 1 de octubre que el joven fue sometido a un proceso de amputación de una de sus piernas.
Larkin Daniel Morales Cuque, de 22 años, permanece hospitalizado desde la semana pasada. En días anteriores, el Hospital General San Juan de Dios informó que ingresó presentando una fractura expuesta, por lo que fue operado y permanecía en proceso de recuperación. También se indicó que su estado era estable.
En tanto, hoy sus parientes confirmaron que el joven fue sometido a un proceso de amputación de una de sus piernas. El equipo médico realizó la intervención quirúrgica debido a la gravedad de las heridas que presentaba.
El conductor implicado en este hecho, Carlos Acevedo, de 70 años, enfrenta proceso penal por el delito de lesiones graves y fue beneficiado con medidas sustitutivas que incluyen arresto domiciliario.
Incidente quedó captado en video
En redes sociales circula el video en el que se muestra el momento donde ocurre el incidente contra el motorista. Según las imágenes, esto ocurrió en un sector de la zona 9 en el momento en el que ambos se encontraban detenidos a la espera de que el semáforo marcara la luz verde para poder avanzar.
De repente, el automovilista pone en marcha su vehículo y arrolla al motorista, impactándolo contra el carro que se encontraba adelante. Después, retrocede y repite la acción, en medio del asombro de transeúntes y el conductor del auto contra el que fue empotrada la moto.
También se observa la intervención de dos agentes de la Policía Nacional Civil que se encontraban en el lugar, quienes intentan ponerse a salvo al observar que el piloto seguía retrocediendo y chocando al motorista.
De igual forma, un transeúnte intenta apoyar al afectado y toma un trozo de concreto que está en la calle para lanzarlo hacia donde estaba el agresor, pero esto no evita que siga actuando. Un total de tres veces impactó al motorista, dejándolo con serias lesiones.
En seguimiento al caso, el director de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, dio a conocer que investigadores de la PNC se presentaron al edificio de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad capital para establecer si previo a esa situación hubo algún "peligro, discusión o algún hecho vehicular".
Añadió que se verificaron videos y se pudo observar que el motorista estaba "tranquilo" y el piloto del vehículo actuó con agresividad, lo que, según expuso, podría sugerir algún tema de salud mental.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7