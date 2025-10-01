 Juzgado Segundo tendrá a cargo caso de motorista embestido
Caso de motorista pasa a manos del juez que favoreció a procesados por muerte de Melisa Palacios

El juez Maximino Morales benefició, en su momento, a los procesados por la muerte de Melisa Palacios con el cambio de delito por uno de menor gravedad.

Carlos Ovidio Acevedo, capturado por agredir a motorista en zona 9.,
Carlos Ovidio Acevedo, capturado por agredir a motorista en zona 9. / FOTO:

El expediente del caso que se sigue en contra Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, quien enfrenta proceso penal por embestir con su vehículo en tres ocasiones a un motorista en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, ya ingresó al Juzgado Segundo Penal.

A partir de ahora, ese será el órgano jurisdiccional que le dará seguimiento y estará a cargo del juez Maximino Morales, quien benefició a los procesados por la muerte de Melisa Palacios con la modificación del delito por uno de menor gravedad.

El togado estuvo asignado a un juzgado en Zacapa y en abril de este año fue trasladado a la Ciudad de Guatemala por decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Documento consigna pago durante audiencia a familiares de motorista embestido

El automovilista implicado en la agresión enfrentará proceso penal y fue beneficiado con medidas sustitutivas, incluido el arresto domiciliario sin vigilancia.

Automovilista enfrenta proceso y es beneficiado con arresto domiciliario

El Juzgado de Turno resolvió el pasado viernes ligar a proceso penal a Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, quien fue detenido por estar implicado en un caso de agresión contra un motorista en un sector de la zona 9 capitalina. El video del momento en el que el conductor embiste a su víctima en repetidas ocasiones circula en redes sociales.

El ataque ocurrió un día antes y la Policía Nacional Civil (PNC) capturó al sospechoso en el sector donde se dio el incidente. De acuerdo con el reporte de la institución, esta persona conducía un vehículo tipo camioneta con el cual impactó en repetidas ocasiones al conductor de una motocicleta.

Las autoridades trasladaron al sindicado a la Torre de Tribunales donde fue notificado sobre los motivos de su detención. Posteriormente, se llevó a cabo la audiencia de primera declaración, aunque a puerta cerrada y sin acceso a los medios de comunicación.

Con respecto al desarrollo de la audiencia, se informó que el Ministerio Público (MP) presentó los indicios respectivos para respaldar los señalamientos contra Acevedo. En ese sentido, el juez a cargo resolvió dictar auto de procesamiento en su contra por el delito de lesiones graves.

El automovilista fue beneficiado con medidas sustitutivas, entre las cuales se incluye: arresto domiciliario sin vigilancia policial, arraigo y el pago de una caución económica.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

