Pago a familiares de motorista embestido en zona 9

Un video que ha causado conmoción en los guatemaltecos ha circulado en las últimas horas en las redes sociales. En este se observa cómo un automovilista embiste en repetidas ocasiones a un motorista en un sector de la zona 9 y le causa graves lesiones que lo mantienen hospitalizado.
La grabación de las cámaras de videovigilancia muestra cómo, de repente, mientras los implicados y otros conductores esperaban para que el semáforo marcara luz verde y poder avanzar, el automovilista pone en marcha su vehículo e impacta al motorista.
El afectado es colisionado contra el carro que se encontraba delante de él. Mientras intenta reponerse de ese primer ataque. El agresor retrocede y repite la maniobra dos veces más, ante la mirada de los transeúntes y agentes policiales que se encontraban en el lugar.
En seguimiento de este hecho, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Turno. Esta mañana se llevó a cabo la audiencia de primera declaración, a puerta cerrada y sin acceso a los medios de comunicación, en la que las partes presentaron sus argumentos en torno a los hechos.
Tras conocer los indicios y escuchar los argumentos, el juez a cargo resolvió ligar a proceso penal al sindicado por el delito de lesiones graves. Asimismo, se benefició a Acevedo Navas con medidas sustitutivas que incluyen:
- Arresto domiciliario en su propio domicilio sin vigilancia alguna.
- Presentarse al control biométrico del Ministerio Público todos los días viernes a dejar su impresión dactilar.
- Prohibición de salir del país sin autorización del órgano contralor.
- Caución económica de Q10 mil que deberá cancelar y, de no hacerlo, se ordena su ingreso al centro de detención preventiva para hombres de la zona 18.
Pago a familiares
En uno de los documentos que integran la carpeta judicial acerca del caso del motorista agredido quedó establecido que, en el marco de la audiencia de primera declaración, se admitió que se constituyeran como querellantes adhesivos provisionales los padres de la víctima. Asimismo, se detalla que se canceló a ellos la cantidad de Q25 mil en concepto de indemnización.
Tomando en cuenta que no se permitió el acceso de los periodistas a la sala, fue al finalizar la audiencia que se consultó a la madre de Larkin Hernández, el joven de 22 años que fue atacado, sobre los detalles de la diligencia.
Ella relató que su hijo era estudiante de enfermería y se trasladaba desde su trabajo para ir a un comercio a comprar repuestos cuando ocurrieron los hechos. Señaló que, aunque resultó seriamente lesionado, agradece que siga con vida. Sin embargo, no entró en detalles sobre el monto recibido.
El caso continuará bajo investigación y será conocido por el Juzgado Segundo Penal. El juez fijó un plazo de seis meses para que la fiscalía profundice las investigaciones y programó la audiencia de etapa intermedia para el 15 de abril de 2026.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7