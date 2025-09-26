Estado de salud del motorista agredido en zona 9

Las autoridades del hospital general San Juan de Dios confirmaron este viernes, 26 de septiembre, que a ese centro asistencial fue ingresado el motorista que resultó herido tras ser embestido por un automovilista en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.
Las imágenes de este hecho fueron captadas por cámaras de videovigilancia ubicadas en el sector y circulan en redes sociales. En estas se observa que, en al menos tres ocasiones, el conductor del carro colisionó al motorista y generó que este impactara contra otro carro. Todo ocurrió mientras esperaban que el semáforo les cediera el paso.
Con respecto a la situación de salud del afectado, el hospital informó que ha sido atendido debido a que presentaba fractura expuesta, entre otras lesiones. En ese sentido, fue operado y actualmente se encuentra en proceso de recuperación y su condición es estable.
De acuerdo con los datos compartidos, el paciente fue identificado como Larkin Daniel Hernández Cuque, de 22 años.
Presunto agresor enfrenta a la justicia
Las fuerzas de seguridad capturaron a Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, a quien identificaron como la persona que conducía el vehículo tipo camioneta con el cual impactó en repetidas ocasiones al conductor de una motocicleta en la zona 9.
El sospechoso fue ubicado por la Policía Nacional Civil en la 1ª calle, entre 6ª y 7ª avenidas de ese mismo sector. Posteriormente, fue trasladado a la Torre de Tribunales donde fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para solventar su situación legal.
La audiencia en su contra se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación. En esta, el Juzgado de Turno resolvió ligarlo a proceso penal por el cargo de lesiones graves.
Además, el sindicado fue beneficiado con medidas sustitutivas, entre las cuales se incluye: arresto domiciliario sin vigilancia policial, arraigo y el pago de una caución económica.
* Con información de Ángel Oliva y Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7