Nacionales

Capturado automovilista que embistió a motorista en zona 9

El detenido se trasladaba en una camioneta con la cual impactó al conductor de la motocicleta.

El sospechoso fue trasladado a la Torre de Tribunales para resolver su situación legal., PNC
El sospechoso fue trasladado a la Torre de Tribunales para resolver su situación legal. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron este viernes 26 de septiembre la captura de un automovilista señalado de agredir y causarle múltiples lesiones a un motorista. Los hechos con los que se le vincula ocurrieron en la zona 9 capitalina y quedaron grabados en un video que circula en las redes sociales.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el sospechoso identificado como Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, conducía un vehículo tipo camioneta con el cual impactó en repetidas ocasiones al conductor de una motocicleta.

Tras los hechos, el conductor del vehículo de dos ruedas resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Mientras tanto, los agentes de la PNC le dieron seguimiento al caso y capturaron al principal sospechoso en la 1ª calle, entre 6ª y 7ª avenidas de la zona 9. Posteriormente, lo trasladaron a la Torre de Tribunales donde fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para solventar su situación legal.

Edwin Monroy, vocero de la entidad de seguridad, explicó que la investigación con respecto a estos hechos continúa en desarrollo para determinar las causas de este incidente.

