Conductor enfrentará proceso por agresión a motorista

El Juzgado de Turno resolvió este viernes, 26 de septiembre, ligar a proceso penal a Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, quien fue detenido por estar implicado en un caso de agresión contra un motorista en un sector de la zona 9 capitalina. El video del momento en el que el conductor embiste a su víctima en repetidas ocasiones circula en redes sociales.
El ataque ocurrió ayer en horas de la tarde y, momentos después, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó al sospechoso en el sector donde se dio el incidente. De acuerdo con el reporte de la institución, esta persona conducía un vehículo tipo camioneta con el cual impactó en repetidas ocasiones al conductor de una motocicleta.
Las autoridades trasladaron al sindicado a la Torre de Tribunales donde fue notificado sobre los motivos de su detención. Posteriormente, se llevó a cabo la audiencia de primera declaración, aunque a puerta cerrada y sin acceso a los medios de comunicación.
Con respecto al desarrollo de la audiencia, se informó que el Ministerio Público (MP) presentó los indicios respectivos para respaldar los señalamientos contra Acevedo. En ese sentido, el juez a cargo resolvió dictar auto de procesamiento en su contra por el delito de lesiones graves.
Podrá salir de prisión
El fallo emitido por el órgano jurisdiccional señala que Acevedo Navas fue beneficiado con medidas sustitutivas, entre las cuales se incluye: arresto domiciliario sin vigilancia policial, arraigo y el pago de una caución económica, aunque no se reveló el monto.
El juez a cargo le otorgó un plazo de seis meses de investigación al MP y se informó que el caso estará a cargo del Juzgado Segundo Penal.
Estado de salud del motorista
El hospital general San Juan de Dios confirmó que el motorista atacado fue atendido debido a que presentaba fractura expuesta, entre otras lesiones. Fue operado y actualmente se encuentra en proceso de recuperación y su condición es estable.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7