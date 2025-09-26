 Conductor enfrentará proceso por agresión a motorista
Nacionales

Agresión contra motorista: Conductor es ligado a proceso y recibe arresto domiciliario

Carlos Acevedo fue beneficiado con medidas sustitutivas.

Compartir:
Carlos Acevedo, implicado en agresión contra motorista en zona 9.,
Carlos Acevedo, implicado en agresión contra motorista en zona 9. / FOTO:

El Juzgado de Turno resolvió este viernes, 26 de septiembre, ligar a proceso penal a Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, quien fue detenido por estar implicado en un caso de agresión contra un motorista en un sector de la zona 9 capitalina. El video del momento en el que el conductor embiste a su víctima en repetidas ocasiones circula en redes sociales.

El ataque ocurrió ayer en horas de la tarde y, momentos después, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó al sospechoso en el sector donde se dio el incidente. De acuerdo con el reporte de la institución, esta persona conducía un vehículo tipo camioneta con el cual impactó en repetidas ocasiones al conductor de una motocicleta.

Las autoridades trasladaron al sindicado a la Torre de Tribunales donde fue notificado sobre los motivos de su detención. Posteriormente, se llevó a cabo la audiencia de primera declaración, aunque a puerta cerrada y sin acceso a los medios de comunicación.

Con respecto al desarrollo de la audiencia, se informó que el Ministerio Público (MP) presentó los indicios respectivos para respaldar los señalamientos contra Acevedo. En ese sentido, el juez a cargo resolvió dictar auto de procesamiento en su contra por el delito de lesiones graves.

Podrá salir de prisión

El fallo emitido por el órgano jurisdiccional señala que Acevedo Navas fue beneficiado con medidas sustitutivas, entre las cuales se incluye: arresto domiciliario sin vigilancia policial, arraigo y el pago de una caución económica, aunque no se reveló el monto.

El juez a cargo le otorgó un plazo de seis meses de investigación al MP y se informó que el caso estará a cargo del Juzgado Segundo Penal.

Estado de salud del motorista

El hospital general San Juan de Dios confirmó que el motorista atacado fue atendido debido a que presentaba fractura expuesta, entre otras lesiones. Fue operado y actualmente se encuentra en proceso de recuperación y su condición es estable.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Implicados en crimen contra investigador de PNC serán procesados por dos cargos de homicidio t
Nacionales

Implicados en crimen contra investigador de PNC serán procesados por dos cargos de homicidio

10:25 AM, Sep 26
¡Malas noticias para Barcelona! Joan García y Raphinha bajas por lesiónt
Deportes

¡Malas noticias para Barcelona! Joan García y Raphinha bajas por lesión

09:50 AM, Sep 26
Gobernación mantiene lucha legal para evitar traslado de el Lobot
Nacionales

Gobernación mantiene lucha legal para evitar traslado de "el Lobo"

08:56 AM, Sep 26
Salen a luz nuevos videos del brutal ataque de automovilista contra motorista en zona 9t
Nacionales

Salen a luz nuevos videos del brutal ataque de automovilista contra motorista en zona 9

06:50 AM, Sep 26

Temas

GuatemalaFútbolredes socialesNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026#liganacionalSeguridad vialFutbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos