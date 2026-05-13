Alavés derrota al Barcelona en el estreno culé como campeón

Hansi Flick rotó en el once inicial del Barcelona tras la consecución del título de La Liga, ante un Deportivo Alavés en el que debuta Ville Koski como titular.
Szczesny, Balde, Koundé, Bernal, Casadó, Bardghji y Lewandowski serán las novedades en el debut de Álvaro Cortés con el equipo culé.
Por los locales, Koski y Denis sustituirán a Otto y Pablo Ibáñez.
Pasillo al campeón
Tras su triunfo ante Real Madrid por 2-0, que le dio al Barcelona el bicampeonato de liga, este miércoles, los jugadores del Alavés le hicieron el pasillo de honor al campeón de la temporada 2025-2026, un momento lleno de respeto a la campaña que hiciera el técnico alemán Hansi Flick.
Previo al partido también se vivió otro momento emotivo: Un abrazo fraternal de Quique Sánchez, el técnico del alavés, con su homólogo alemán, Hansi Flick, quien previo al duelo del pasado domingo perdió a su padre, y pese a ese golpe de la vida, él decidió estar en la banca culé en el duelo que terminó por darle el título al cuadro barcelonista.
Se quedan sin el sueño de los 100 puntos
El Alavés llegó a este partido en la casilla 19, zona del descenso, donde Elche, Mallorca, Levante y Girona están metidos en una gran lucha por la permanencia. Por su parte, el Barcelona llegó con la motivación de estrenar el título con un triunfo y seguir en la línea de conseguir los 100 puntos.
Tras un primer tiempo con buenas oportunidades de gol para ambos equipos, el Barcelona estaba cerrando lo estaba cerrando bien: Con mucha posesión, pero poco peligro, aunque encontró el Alavés un gol en la última jugada del primer tiempo en una acción a balón parado, que terminó en anotación de Ibrahim Diabate. Un gol valioso para los locales, ya que en ese momento salían de la zona del descenso y escalaban hasta la casilla 15.
Pese a los intentos del Barcelona, los cambios estratégicos que hizo Hansi Flick, y las constantes llegadas al arco de Antonio Sivera, el empate nunca llegó y el Barcelona lamentó que en esta temporada no podrá hacer los 100 puntos en el campeonato.
Alineaciones:
- Alavés: Sivera; Ángel, Koski, Tenaglia, Parada, Rebbach; Blanco, Denis, Guridi; Toni Martínez y Diabate
- Barcelona: Szczesny, Koundé, Cubarsí, Cortés, Balde; Bernal, Casadó, Rashford, Olmo, Bardghji; y Lewandowski.