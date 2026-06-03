 Hansi Flick gana el premio al mejor entrenador de LaLiga
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Hansi Flick gana el premio al mejor entrenador de LaLiga

El técnico alemán repitió el reconocimiento obtenido la temporada pasada y se consolidó como el mejor entrenador de LaLiga por segundo año consecutivo.

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Hansi Flick le dedica el título de LaLiga a su padre fallecido - EFE
Hansi Flick le dedica el título de LaLiga a su padre fallecido / FOTO: Agencia EFE
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Hansi Flick fue reconocido este miércoles como el mejor entrenador de la temporada 2025-26 de LaLiga, un premio que confirma el excelente trabajo realizado al frente del Barcelona. El técnico alemán, que afrontó su segunda campaña en el banquillo azulgrana, logró conducir al equipo hacia la conquista de un nuevo título liguero, consolidando un proyecto basado en un fútbol ofensivo, intenso y atractivo para los aficionados.

Bajo la dirección de Flick, el conjunto catalán mostró una notable regularidad a lo largo del campeonato. El Barcelona finalizó la temporada con 94 puntos, ocho más que su más cercano perseguidor, el Real Madrid, después de disputar 38 jornadas en las que únicamente sufrió seis derrotas. La consistencia mostrada por el equipo fue una de las claves para asegurar el campeonato con autoridad.

Flick gana el trofeo por segundo año consecutivo

El dominio azulgrana también quedó reflejado en las estadísticas ofensivas. Con 95 goles anotados, el Barcelona se convirtió en el equipo más goleador de la competición, superando ampliamente los 77 tantos registrados por el Real Madrid. Además, estableció un récord histórico al convertirse en el primer club que consigue ganar los 19 partidos de local desde que la liga española se disputa con 20 equipos.

Este nuevo reconocimiento individual llega después de que Flick también fuera distinguido como el mejor entrenador de la temporada anterior. En la votación final superó a José Bordalás, entrenador del Getafe, y a Marcelino García Toral, técnico del Villarreal.

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Hansi Flick manteado por los jugadores del FC Barcelona - Agencia EFE

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