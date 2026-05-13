 Altas temperaturas: Consejos para evitar golpes de calor
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Altas temperaturas elevan riesgo de golpes de calor: autoridades emiten recomendaciones

Ante la ola de calor que afecta múltiples regiones, las autoridades instaron a la población a mantenerse alerta y seguir las recomendaciones para prevenir complicaciones.

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Ante la persistencia de las elevadas temperaturas que azotan diversas regiones del país, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) han emitido una serie de recomendaciones cruciales.

El objetivo es claro: proteger la salud de la población y evitar riesgos asociados al calor intenso, que continúa afectando a departamentos del oriente, norte, costa sur y algunas zonas de la bocacosta, según reportes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para que mantenga medidas preventivas, con especial énfasis en la protección de los grupos más vulnerables como niños, adultos mayores y mascotas, quienes son particularmente susceptibles a los efectos adversos del calor extremo.

Medidas preventivas esenciales frente al calor

Las entidades recalcaron la necesidad de evitar la exposición prolongada al sol especialmente en las horas de mayor radiación, como el mediodía. Además, insistieron en el uso constante de bloqueador solar y en posponer actividades físicas que puedan suponer un esfuerzo adicional durante los momentos más calurosos del día.

Entre otras disposiciones, mencionaron:

  • Utilizar ropa ligera y de tonos claros para favorecer la frescura.
  • No permanecer al aire libre por tiempo prolongado bajo el sol.
  • Sustituir el consumo de bebidas alcohólicas o azucaradas por abundante agua y líquidos rehidratantes.
  • En cuanto al ambiente doméstico, recomendaron mantener las ventanas y puertas abiertas para facilitar la circulación del aire y colocar telas húmedas en esos espacios para refrescar el interior de la vivienda.
  • Tomar duchas con frecuencia y consumir pequeñas porciones de alimentos ricos en agua, como frutas y verduras, también ayuda a minimizar los efectos del calor intenso.

Atención ante los síntomas de golpe de calor

Desde el MSPAS advirtieron sobre los síntomas que podrían indicar un golpe de calor, entre estos resaltan:

  • Mareos.
  • Cefalea (dolor de cabeza).
  • Náuseas.
  • Pulso rápido y fuerte.
  • Piel enrojecida y caliente.

La cartera indicó que si una persona presenta síntomas relacionados con el calor excesivo, las autoridades indicaron que lo ideal es descansar en un ambiente fresco y relajado, en especial si se presentan calambres. Si esa molestia se prolonga por más de una hora, es indispensable buscar atención médica.

En estos casos, no se aconseja automedicarse con aspirina ni paracetamol. Lo adecuado es mejorar la hidratación tomando agua o jugo de frutas natural.

Si aparecen síntomas graves como piel excesivamente caliente, alteraciones de la conciencia o delirios, es crucial trasladar al afectado a un centro asistencial lo antes posible.

* Con información del Gobierno de Guatemala.

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