Selecciones Ausentes del Mundial 2026

Aunque el Mundial 2026 será la edición con más participantes en la historia, 48 selecciones, decenas de países quedaron oficialmente eliminados en el camino hacia la máxima cita del futbol.

Entre las selecciones que se ausentarán y que más llama la atención aparece Italia, cuatro veces campeona del mundo. La "Azzurra" volverá a quedarse fuera de una Copa del Mundo, prolongando una crisis deportiva que ya la había dejado sin disputa las ediciones de Rusia 2018 y Catar 2022.

Selección de Italia quedó fiera del Mundial 2026 - EFE

Otra ausencia de peso será la de Chile, que nuevamente no logró clasificarse pese al aumento de cupos. También quedaron eliminadas selecciones sudamericanas como Perú, Bolivia y Venezuela.

En Concacaf, la eliminación de Guatemala generó frustración entre los aficionados, especialmente porque el nuevo formato ofrecía más plazas para la región. También quedaron fuera Costa Rica, Honduras, Jamaica y El Salvador.

Guatemala quedó eliminada en su intento de llegar al Mundial 2026 - Alex Meoño

Europa también dejó varias sorpresas durante las eliminatorias. Además de los italianos, escuadras como Polonia (privando al máximo goleador histórico, Robert Lewandowski, de disputar el torneo), Ucrania, Serbia, y Dinamarca no consiguieron su boleto mundialista.

Robert Lewandowski, delantero de la Selección de Polonia - instagram @_rl9

En África, uno de los golpes más fuertes fue la eliminación de Nigeria, dejando fuera a figuras mundiales como Victor Osimhen y Ademola Lookman, y Camerún, dos selecciones con amplia tradición en Copas del Mundo.

Ademola Lookman, de Nigeria, se perderá el Mundial de este año.

Según FIFA, más de 150 selecciones quedaron eliminadas durante las clasificatorias mundialistas. Mientras tanto, 48 países aseguraron su presencia en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Las eliminatorias volvieron a demostrar que, incluso con un Mundial ampliado, la clasificación sigue siendo uno de los desafíos más difíciles del futbol internacional.

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