Guatemala falló en casa y le dice adiós al Mundial 2026

Hay una premisa mundial en relación a buscar los mejores resultados del futbol y es ganar en casa, situación que de momento la Selección Nacional de Guatemala no pudo, ya que la "Bicolor" en uno de los caminos más fáciles para llegar a un Mundial fue derrotado por El Salvador y Panamá y le dice adiós al sueño mundialista.
La fase final de la eliminatoria mundialista arrancó en septiembre de este año con un duelo en el estadio Cementos Progreso, y Guatemala recibía a El Salvador previo a hacer tres visitas consecutivas.
El previo daba que Guatemala sumaría sus primeros tres puntos y debería ir a buscar los puntos más posibles en esas tres visitas, pero la historia fue diferente: La "Azul y Blanco" cayó 0-1 con el gol de Harold Osorio, en una salida muy cuestionada para el portero Nicholas Hagen.
Posteriormente, vinieron las visitan, donde irónicamente le fue mejor a Guatemala: Sumó un punto ante Panamá, en Surinam ganaba 0-1, pero en la última jugada del partido le igualan 1-1; y por último, fue a El Salvador y se trajo tres puntos de oro.
Otra derrota en casa
Llegó el mes de noviembre, y el calendario dictaba dos partidos de local para Guatemala y de esta forma cerrar la eliminatoria mundialista. La "Bicolor" necesitaba de dos triunfos para llegar al Mundial.
Esta noche, el rival fue Panamá, y el partido se jugó en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, escenario deportivo escogido por los jugadores porque consideraban ahí se adaptarían mejor, tanto por la gramilla natural y el apoyo del público.
El partido fue trepidante y luego de estar por debajo en el marcador (0-2), Guatemala lo empató (2-2) gracias a los tantos de Arquímides Ordóñez y Rudy Muñoz, pero luego vino el tanto decisivo que fue el 2-3 de José Fajardo para darle vida Panamá y matar el sueño mundialista de Guatemala.
Se terminó el partido y con ello el sueño de Guatemala; se terminó el partido y con ello nació la décimo séptima decepción para los guatemaltecos. Guatemala matemáticamente ya no puede aspirar ni al Mundial ni al repechaje mundialista.
Guatemala cierra esta fase final de la eliminatoria mundialista en casa ante Surinam, esperando cerrarla con un triunfo. Hay una pequeña posibilidad de que los chapines terminen de últimos en el grupo.