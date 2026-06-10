El guatemalteco Aaron Herrera se queda sin equipo

El defensor guatemalteco Aaron Herrera quedó sin equipo luego de que el DC United anunciara este miércoles la rescisión de su contrato, poniendo fin a una etapa de tres temporadas en la Major League Soccer (MLS). La decisión se produce después de que el propio futbolista expresara su intención de abandonar la institución en busca de nuevos retos para su carrera profesional.
A través de un comunicado oficial, el conjunto estadounidense informó que el vínculo contractual de Herrera fue terminado de manera anticipada, pese a que el jugador tenía contrato vigente hasta finales de la temporada 2026. Con esta medida, el seleccionado nacional queda en libertad para negociar su futuro con cualquier club interesado en contar con sus servicios.
¿Qué viene para Aaron Herrera?
Durante su paso por DC United, Herrera disputó un total de 69 partidos en todas las competiciones. Además de consolidarse como una pieza importante en la línea defensiva, aportó un gol y ocho asistencias, números que reflejan su capacidad para contribuir tanto en labores defensivas como ofensivas.
Su rendimiento le permitió ser incluido en el Equipo de Estrellas de la MLS en 2024, reconocimiento que destacó su impacto durante su primera campaña con el club.
Ahora, la atención se centra en cuál será el próximo destino del lateral guatemalteco. Herrera viene de participar recientemente con la selección de Guatemala en los encuentros amistosos frente a República Checa y Ecuador, manteniéndose como una de las figuras más importantes del combinado nacional. En los próximos días o semanas podrían surgir novedades sobre su futuro, mientras continúa evaluando las opciones que le permitan seguir compitiendo al más alto nivel.