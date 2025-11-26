 Aaron Herrera y Nicholas Hagen seguirán en la MLS
Deportes

Aaron Herrera y Nicholas Hagen seguirán en la MLS

Aaron Herrera y Nicholas Hagen continuarán en la MLS, tras confirmarse su permanencia en DC United y Columbus Crew, respectivamente.

Foto: DC United
Aaron Herrera y Nicholas Hagen se saludan tras el partido entre DC United y Columbus Crew / FOTO:

La continuidad de dos futbolistas guatemaltecos en la Major League Soccer quedó confirmada para la próxima temporada. Aaron Herrera y Nicholas Hagen, quienes militan en el DC United y Columbus Crew respectivamente, mantendrán sus vínculos contractuales con sus clubes, que se extienden hasta finales de 2026. Ambos jugadores seguirán representando al fútbol guatemalteco en una de las ligas más competitivas del continente, al menos durante un año más, a menos que surja una transferencia inesperada en las próximas semanas.

Aunque comparten nacionalidad y permanencia asegurada, sus realidades deportivas han sido muy distintas durante la última campaña. Nicholas Hagen vivió un año discreto en cuanto a minutos y protagonismo, participando únicamente en cinco partidos oficiales: tres en la MLS y dos con el equipo filial en la MLS Next Pro. La falta de continuidad también se reflejó en sus actuaciones con la Selección Nacional, donde no logró consolidarse debido al escaso ritmo competitivo.

¿Qué viene para Hagen y Herrera?

En contraste, Aaron Herrera disfrutó de una temporada sólida y con presencia constante en el DC United. El defensor se mantuvo como titular indiscutible y acumuló 29 apariciones entre la MLS y la US Open Cup. Su intensidad y compromiso en la zaga lo llevaron a recibir nueve tarjetas amarillas y sufrir dos expulsiones, aunque también aportó en ataque con tres asistencias que subrayaron su versatilidad y aporte al esquema del club capitalino.

Con estos panoramas tan distintos, la continuidad de ambos jugadores en la MLS representa un punto de partida importante para el fútbol guatemalteco de cara al próximo año. Mientras Herrera buscará consolidar y mejorar su notable rendimiento, Hagen tendrá la oportunidad de competir por más minutos y recuperar confianza tanto a nivel de club como con la Selección. Lo cierto es que su presencia en la liga estadounidense seguirá permitiendo que Guatemala tenga representación en un escenario futbolístico de gran nivel.

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoCorrupciónEE.UU.PNC
