Resultado Guatemala-El Salvador, Eliminatorias Mundial 2026

La Selección Nacional de Guatemala inició este jueves la tercera y decisiva ronda de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 enfrentando a El Salvador, en un duelo que estuvo marcado por la intensidad, el roce físico y la polémica arbitral. El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena tenía la obligación de comenzar con el pie derecho en casa, pero su primer obstáculo fue el combinado salvadoreño de Hernán Darío Gómez, un técnico de amplia trayectoria y viejo conocido del fútbol guatemalteco.
Guatemala cae en casa y queda a deber
Desde el arranque, el partido se jugó bajo el ritmo que quiso imponer El Salvador, recurriendo al juego fuerte en repetidas ocasiones. Durante los primeros 45 minutos, los salvadoreños no dudaron en cortar las jugadas con faltas constantes, lo que incluso provocó la lesión de Stheven Robles. El árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón quedó en entredicho al no sancionar con tarjetas varias acciones claras, perdonando al menos un par de expulsiones que pudieron cambiar el rumbo del encuentro.
En la segunda mitad, el trámite no varió demasiado. El Salvador se mostró sólido en defensa, cerrando espacios y apostando a los contragolpes, mientras Guatemala dominaba la posesión del balón sin lograr profundidad. El guardameta Mario González se convirtió en la figura de los visitantes, deteniendo dos cabezazos claros dentro del área que pudieron significar la ventaja para los locales. La falta de contundencia volvió a ser una de las deudas del conjunto chapín.
El castigo llegó en la recta final. Al minuto 79, Harold Osorio aprovechó una pésima marca de la defensa guatemalteca en un tiro de esquina y, con un cabezazo potente, venció a Nicholas Hagen para colocar el 0-1 definitivo. El gol cayó como un balde de agua fría en el Estadio Cementos Progreso, que esperaba un debut distinto en esta fase eliminatoria.
Con este resultado, Guatemala se complica temprano en el Grupo A, ya que no pudo aprovechar su localía, mientras El Salvador sumó tres puntos de oro en territorio ajeno. La situación se torna más difícil si se considera que Panamá, próximo rival de los chapines, es actualmente la selección centroamericana más sólida. El duelo será el lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández, a las 19:30 horas, donde Guatemala está obligada a reaccionar y sumar, si quiere mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.