 Aficionados apoyan a Selección Nacional de Guatemala
Deportes

La afición se desborda al Cementos Progreso para apoyar a la Selección Nacional

Guatemala juega ante El Salvador y busca el primer lugar del grupo A de la eliminatoria.

Compartir:
Aficionados en el estadio Cementos Progreso de zona 6 capitalina
Aficionados en el estadio Cementos Progreso de zona 6 capitalina / FOTO: Alex Meoño

Nuevamente los sueños de los millones de aficionados a la Selección Nacional volvieron a florecer este jueves 4 de septiembre, fecha en la cual la "Bicolor" sale a escena en el estadio Cementos Progreso para cumplir con su compromiso eliminatorio ante El Salvador en esta fase final del camino a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Foto embed
gallo - gallo

Miles de aficionados se vistieron con los tradicionales blanco y azul, y de esta forma alentaron a la Selección de sus amores. Desde pequeños hasta grandes, todos van con el mismo sueño, de ver ganar a la "Bicolor".

Las puertas del estadio se abrieron al público a las 16:00 horas, y desde ese momento comenzó el ingreso de aficionados. Algunos aprovecharon las actividades que pusieron las marcas para pasar un momento de entretenimiento junto a sus familias, previo al duelo eliminatorio.

La lluvia afectó algunos sectores de la ciudad capital, pero el escenario deportivo ubicado en zona 6 permaneció ajeno a esta situación y evitó que cientos de aficionados se mojaran previo al partido.

Dentro de las instalaciones del estadio Cementos Progreso, los aficionados encontraron el mejor de los lugares para observar cada una de las jugadas que generen los seleccionados a partir de las 20:00 horas. 

Guatemala-El Salvador

Guatemala busca por primera vez una clasificación en la mayor a una Copa del Mundo de la FIFA, y en esta eliminatoria lo puede conseguir por varios factores. En esta eliminatoria no participan Estados Unidos, México y Canadá, por ser anfitriones. Además, el mundial fue ampliado de 32 a 48 Selecciones participantes, y en esa línea a la Concacaf le corresponden tres boletos directos al Mundial 2026 y dos al repechaje.

Son 12 las selecciones que están buscando esos cinco boletos que dio FIFA a la región. Guatemala está en el grupo A junto a Panamá, la gran favorita, Surinam y El Salvador.

De estos cuatro integrantes, solo el ganador de grupo se irá al Mundial y del segundo puesto, deberá buscar ser uno de los dos mejores para ir al repechaje.

Guatemala recibe a las 20:00 horas a la Selección de El Salvador en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital en la fecha 1 de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.     

En Portada

GALERÍA. Así es el ambiente en la Plazat
Deportes

GALERÍA. Así es el ambiente en la Plaza

06:18 PM, Sep 04
¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs. El Salvadort
Deportes

¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs. El Salvador

12:36 PM, Sep 04
Dónde están los boletos: La Llorona se hace presente en el Cementos Progresot
Deportes

"Dónde están los boletos": La Llorona se hace presente en el Cementos Progreso

06:37 PM, Sep 04
Surinam y Panamá empatan en arranque de la fase final t
Deportes

Surinam y Panamá empatan en arranque de la fase final

05:31 PM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadCopa CentroamericanaJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos