Aficionados apoyan a Selección Nacional de Guatemala

Nuevamente los sueños de los millones de aficionados a la Selección Nacional volvieron a florecer este jueves 4 de septiembre, fecha en la cual la "Bicolor" sale a escena en el estadio Cementos Progreso para cumplir con su compromiso eliminatorio ante El Salvador en esta fase final del camino a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Miles de aficionados se vistieron con los tradicionales blanco y azul, y de esta forma alentaron a la Selección de sus amores. Desde pequeños hasta grandes, todos van con el mismo sueño, de ver ganar a la "Bicolor".
Las puertas del estadio se abrieron al público a las 16:00 horas, y desde ese momento comenzó el ingreso de aficionados. Algunos aprovecharon las actividades que pusieron las marcas para pasar un momento de entretenimiento junto a sus familias, previo al duelo eliminatorio.
La lluvia afectó algunos sectores de la ciudad capital, pero el escenario deportivo ubicado en zona 6 permaneció ajeno a esta situación y evitó que cientos de aficionados se mojaran previo al partido.
Dentro de las instalaciones del estadio Cementos Progreso, los aficionados encontraron el mejor de los lugares para observar cada una de las jugadas que generen los seleccionados a partir de las 20:00 horas.
Guatemala-El Salvador
Guatemala busca por primera vez una clasificación en la mayor a una Copa del Mundo de la FIFA, y en esta eliminatoria lo puede conseguir por varios factores. En esta eliminatoria no participan Estados Unidos, México y Canadá, por ser anfitriones. Además, el mundial fue ampliado de 32 a 48 Selecciones participantes, y en esa línea a la Concacaf le corresponden tres boletos directos al Mundial 2026 y dos al repechaje.
Son 12 las selecciones que están buscando esos cinco boletos que dio FIFA a la región. Guatemala está en el grupo A junto a Panamá, la gran favorita, Surinam y El Salvador.
De estos cuatro integrantes, solo el ganador de grupo se irá al Mundial y del segundo puesto, deberá buscar ser uno de los dos mejores para ir al repechaje.
Guatemala recibe a las 20:00 horas a la Selección de El Salvador en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital en la fecha 1 de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.
