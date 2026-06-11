 Aficionada mexicana besa a reportero surcoreano
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11 junio / 20:00
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25/06 14:00 HS
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Japan JAP
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Tunisia TUN
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Japan JAP
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Belgium BEL
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Egypt EGY
Iran IRA
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New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
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Saudi Arabia SAA
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16/06 13:00 HS
Senegal SEN
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16/06 16:00 HS
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France FRA
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Iraq IRA
Argentina ARG
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Algeria ALG
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Jordan JOR
Argentina ARG
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Algeria ALG
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Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
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Portugal POR
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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VIDEO: aficionada mexicana irrumpe transmisión y besa a reportero surcoreano

por Oliver Paniagua
Fan mexicana sorprende a periodista extranjero en vivo., Captura de pantalla video de X.
Fan mexicana sorprende a periodista extranjero en vivo. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

¿Amistoso o inapropiado? El gesto de una aficionada mexicana que se volvió viral.

La Copa del Mundo 2026 ya comenzó a generar momentos fuera de las canchas. En las últimas horas, un video protagonizado por un periodista de Corea del Sur y una aficionada mexicana se volvió viral en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

La escena ocurrió en la Ciudad de México, una de las sedes del Mundial que comparten México, Estados Unidos y Canadá. Como parte de la cobertura internacional del torneo, decenas de medios de comunicación de todo el mundo se encuentran realizando transmisiones en vivo desde distintos puntos del país.

Fue precisamente durante una de estas coberturas cuando se produjo el inesperado momento. En las imágenes se observa a un reportero surcoreano realizando una transmisión en vivo para su audiencia cuando dos mujeres aparecen detrás de él.

Segundos después, una de las aficionadas se acerca al comunicador, lo toma del brazo y le da un beso en la mejilla mientras la cámara continúa grabando. La reacción del periodista fue inmediata: soltó una sonrisa y continuó con su trabajo, mientras las personas alrededor también reaccionaban con sorpresa y diversión.

El video fue compartido en la red social X, donde rápidamente comenzó a circular entre aficionados de distintos países. Muchos usuarios destacaron el ambiente festivo que se vive en México durante el arranque de la Copa del Mundo, mientras que otros tomaron el momento con humor y resaltaron la espontaneidad de la escena.

La grabación se suma a otras escenas virales que ha dejado el Mundial 2026. Recientemente, un grupo de aficionados surcoreanos también llamó la atención en un restaurante mexicano, donde fueron recibidos al ritmo de la popular canción "Gangnam Style", desatando risas y aplausos entre los presentes.

Debut de Corea del Sur

Corea del Sur forma parte del Grupo A junto a México, Sudáfrica y Chequia. El conjunto asiático debutará este jueves frente a Chequia, mientras que uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos será precisamente el duelo entre Corea del Sur y México, programado para el 18 de junio.

Mientras el balón ya rueda en la Copa del Mundo 2026, las historias y momentos virales fuera de la cancha también comienzan a captar la atención de millones de aficionados alrededor del planeta.

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