Body Paint Mexicana Maravilla en Mundial 2026 en Azteca

Una aficionada mexicana se convirtió en una de las protagonistas fuera de la cancha durante la inauguración del Mundial 2026.

La pasión por el fútbol se vivió dentro y fuera del Estadio Azteca durante la inauguración del Mundial 2026. Mientras la Selección Mexicana se preparaba para enfrentar a Sudáfrica en el partido que marcó el inicio del torneo, una aficionada mexicana acaparó la atención de los asistentes gracias a un impresionante body paint que se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada.

Desde tempranas horas, miles de aficionados comenzaron a llegar al histórico recinto para ser testigos de un momento que quedará grabado en la historia del fútbol. Entre camisetas, banderas, sombreros y rostros pintados con los colores nacionales, una seguidora destacó por llevar el apoyo a México a otro nivel.

Una obra de arte inspirada en México

La aficionada lució un elaborado body paint de cuerpo completo que fusionaba distintos elementos representativos de la identidad mexicana.

El diseño incluía detalles inspirados en la vestimenta tradicional de mariachi, colores patrios y elementos relacionados con la cultura popular del país. La pintura artística cubría gran parte de su cuerpo, creando la ilusión de un traje completamente diseñado sobre la piel.

El trabajo llamó la atención por la precisión de los detalles, los efectos visuales y la calidad artística del acabado, que requirió varias horas de elaboración.

Aficionada de la Selección de México - Redes sociales

A medida que avanzaba hacia las inmediaciones del estadio, decenas de aficionados se acercaban para solicitar fotografías y felicitarla por el llamativo diseño.

Las redes sociales reaccionan

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y plataformas digitales, donde usuarios destacaron la creatividad y el nivel de detalle del body paint.

Muchos aficionados calificaron la propuesta como una de las expresiones más originales vistas durante la inauguración del Mundial.

Comentarios como "México siempre da espectáculo", "Una verdadera obra de arte" y "La mejor aficionada del Mundial" aparecieron en distintas publicaciones compartidas por asistentes al evento.

La fotografía se convirtió en una muestra más de cómo los aficionados transforman los grandes eventos deportivos en escenarios donde también se celebra la cultura, el arte y la identidad nacional.

El ambiente previo al México vs Sudáfrica

La presencia de la aficionada coincidió con una jornada histórica para el fútbol mexicano.

Miles de seguidores abarrotaron las inmediaciones del Estadio Azteca horas antes del inicio del encuentro entre México y Sudáfrica, correspondiente al partido inaugural de la Copa Mundial 2026.

La expectativa era enorme debido a que México se convirtió en el primer país en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes, tras las ediciones de 1970, 1986 y ahora 2026.

Las calles cercanas al estadio se llenaron de música, cánticos, vendedores ambulantes y aficionados provenientes de distintos estados del país e incluso de otras naciones que llegaron para formar parte de la fiesta mundialista.

World Cup World Cup Tabla de posiciones Worldcup Fase o grupo Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H Grupo I Grupo J Grupo K Grupo L Grupo A # Equipo Pts PJ G E P GF GC 1 Mexico 3 1 1 0 0 2 0 2 Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 3 South Korea 0 0 0 0 0 0 0 4 South Africa 0 1 0 0 1 0 2 Grupo B # Equipo Pts PJ G E P GF GC 1 Bosnia & Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 2 Canada 0 0 0 0 0 0 0 3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 4 Switzerland 0 0 0 0 0 0 0 Grupo C # Equipo Pts PJ G E P GF GC 1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 3 Turkey 0 0 0 0 0 0 0 4 USA 0 0 0 0 0 0 0 Grupo D # Equipo Pts PJ G E P GF GC 1 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 2 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 3 Morocco 0 0 0 0 0 0 0 4 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 Grupo E # Equipo Pts PJ G E P GF GC 1 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 2 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 3 Germany 0 0 0 0 0 0 0 4 Ivory Coast 0 0 0 0 0 0 0 Grupo F # Equipo Pts PJ G E P GF GC 1 Japan 0 0 0 0 0 0 0 2 Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 3 Sweden 0 0 0 0 0 0 0 4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 Grupo G # Equipo Pts PJ G E P GF GC 1 Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 2 Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 3 Spain 0 0 0 0 0 0 0 4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 Grupo H # Equipo Pts PJ G E P GF GC 1 Belgium 0 0 0 0 0 0 0 2 Egypt 0 0 0 0 0 0 0 3 Iran 0 0 0 0 0 0 0 4 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 Grupo I # Equipo Pts PJ G E P GF GC 1 France 0 0 0 0 0 0 0 2 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 3 Norway 0 0 0 0 0 0 0 4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 Grupo J # Equipo Pts PJ G E P GF GC 1 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 4 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 Grupo K # Equipo Pts PJ G E P GF GC 1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 2 D.R. Congo 0 0 0 0 0 0 0 3 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 4 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 Grupo L # Equipo Pts PJ G E P GF GC 1 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 2 England 0 0 0 0 0 0 0 3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 4 Panama 0 0 0 0 0 0 0

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