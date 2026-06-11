 Body Paint Mexicana Maravilla en Mundial 2026 en Azteca
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-- South Korea South Korea Czech Republic Czech Republic --
11 junio / 20:00
Grupo A
Czech Republic Mexico South Africa South Korea
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Mundial 2026: aficionada mexicana deleita con increíble body paint en el Estadio Azteca

por Sandy Sandoval
Aficionada de México, Foto EFE
Aficionada de México / FOTO: Foto EFE

Una aficionada mexicana se convirtió en una de las protagonistas fuera de la cancha durante la inauguración del Mundial 2026.

La pasión por el fútbol se vivió dentro y fuera del Estadio Azteca durante la inauguración del Mundial 2026. Mientras la Selección Mexicana se preparaba para enfrentar a Sudáfrica en el partido que marcó el inicio del torneo, una aficionada mexicana acaparó la atención de los asistentes gracias a un impresionante body paint que se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada.

Desde tempranas horas, miles de aficionados comenzaron a llegar al histórico recinto para ser testigos de un momento que quedará grabado en la historia del fútbol. Entre camisetas, banderas, sombreros y rostros pintados con los colores nacionales, una seguidora destacó por llevar el apoyo a México a otro nivel.

Una obra de arte inspirada en México

La aficionada lució un elaborado body paint de cuerpo completo que fusionaba distintos elementos representativos de la identidad mexicana.

El diseño incluía detalles inspirados en la vestimenta tradicional de mariachi, colores patrios y elementos relacionados con la cultura popular del país. La pintura artística cubría gran parte de su cuerpo, creando la ilusión de un traje completamente diseñado sobre la piel.

El trabajo llamó la atención por la precisión de los detalles, los efectos visuales y la calidad artística del acabado, que requirió varias horas de elaboración.

Foto embed
Aficionada de la Selección de México - Redes sociales

A medida que avanzaba hacia las inmediaciones del estadio, decenas de aficionados se acercaban para solicitar fotografías y felicitarla por el llamativo diseño.

Las redes sociales reaccionan

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y plataformas digitales, donde usuarios destacaron la creatividad y el nivel de detalle del body paint.

Muchos aficionados calificaron la propuesta como una de las expresiones más originales vistas durante la inauguración del Mundial.

Comentarios como "México siempre da espectáculo", "Una verdadera obra de arte" y "La mejor aficionada del Mundial" aparecieron en distintas publicaciones compartidas por asistentes al evento.

La fotografía se convirtió en una muestra más de cómo los aficionados transforman los grandes eventos deportivos en escenarios donde también se celebra la cultura, el arte y la identidad nacional.

El ambiente previo al México vs Sudáfrica

La presencia de la aficionada coincidió con una jornada histórica para el fútbol mexicano.

Miles de seguidores abarrotaron las inmediaciones del Estadio Azteca horas antes del inicio del encuentro entre México y Sudáfrica, correspondiente al partido inaugural de la Copa Mundial 2026.

La expectativa era enorme debido a que México se convirtió en el primer país en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes, tras las ediciones de 1970, 1986 y ahora 2026.

Las calles cercanas al estadio se llenaron de música, cánticos, vendedores ambulantes y aficionados provenientes de distintos estados del país e incluso de otras naciones que llegaron para formar parte de la fiesta mundialista.

World CupWorld Cup
Tabla de posiciones

Worldcup

Grupo A

#EquipoPtsPJGEPGFGC
1 MexicoMexico 3 1 1 0 0 2 0
2 Czech RepublicCzech Republic 0 0 0 0 0 0 0
3 South KoreaSouth Korea 0 0 0 0 0 0 0
4 South AfricaSouth Africa 0 1 0 0 1 0 2

Grupo B

#EquipoPtsPJGEPGFGC
1 Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0
2 CanadaCanada 0 0 0 0 0 0 0
3 QatarQatar 0 0 0 0 0 0 0
4 SwitzerlandSwitzerland 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

#EquipoPtsPJGEPGFGC
1 AustraliaAustralia 0 0 0 0 0 0 0
2 ParaguayParaguay 0 0 0 0 0 0 0
3 TurkeyTurkey 0 0 0 0 0 0 0
4 USAUSA 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

#EquipoPtsPJGEPGFGC
1 BrazilBrazil 0 0 0 0 0 0 0
2 HaitiHaiti 0 0 0 0 0 0 0
3 MoroccoMorocco 0 0 0 0 0 0 0
4 ScotlandScotland 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

#EquipoPtsPJGEPGFGC
1 CuracaoCuracao 0 0 0 0 0 0 0
2 EcuadorEcuador 0 0 0 0 0 0 0
3 GermanyGermany 0 0 0 0 0 0 0
4 Ivory CoastIvory Coast 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

#EquipoPtsPJGEPGFGC
1 JapanJapan 0 0 0 0 0 0 0
2 NetherlandsNetherlands 0 0 0 0 0 0 0
3 SwedenSweden 0 0 0 0 0 0 0
4 TunisiaTunisia 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

#EquipoPtsPJGEPGFGC
1 Cape VerdeCape Verde 0 0 0 0 0 0 0
2 Saudi ArabiaSaudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0
3 SpainSpain 0 0 0 0 0 0 0
4 UruguayUruguay 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

#EquipoPtsPJGEPGFGC
1 BelgiumBelgium 0 0 0 0 0 0 0
2 EgyptEgypt 0 0 0 0 0 0 0
3 IranIran 0 0 0 0 0 0 0
4 New ZealandNew Zealand 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

#EquipoPtsPJGEPGFGC
1 FranceFrance 0 0 0 0 0 0 0
2 IraqIraq 0 0 0 0 0 0 0
3 NorwayNorway 0 0 0 0 0 0 0
4 SenegalSenegal 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

#EquipoPtsPJGEPGFGC
1 AlgeriaAlgeria 0 0 0 0 0 0 0
2 ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0 0 0
3 AustriaAustria 0 0 0 0 0 0 0
4 JordanJordan 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

#EquipoPtsPJGEPGFGC
1 ColombiaColombia 0 0 0 0 0 0 0
2 D.R. CongoD.R. Congo 0 0 0 0 0 0 0
3 PortugalPortugal 0 0 0 0 0 0 0
4 UzbekistanUzbekistan 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

#EquipoPtsPJGEPGFGC
1 CroatiaCroatia 0 0 0 0 0 0 0
2 EnglandEngland 0 0 0 0 0 0 0
3 GhanaGhana 0 0 0 0 0 0 0
4 PanamaPanama 0 0 0 0 0 0 0
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