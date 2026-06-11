 Trump cancela los bombardeos contra Irán y anuncia acuerdo

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Internacionales

Trump cancela los bombardeos contra Irán y anuncia "gran acuerdo"

El presidente de EE. UU. aseguró haber alcanzado un "gran acuerdo" de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa.

Compartir:
Trump en la Oficina Oval, EFE
Trump en la Oficina Oval / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que canceló los ataques contra Irán previstos para la noche del jueves por avances en las conversaciones de paz, cuyos puntos finales han sido aprobados, apenas horas después de amenazar con bombardear "con gran dureza" a la República Islámica.

"Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de EE. UU., he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche", escribió Trump en su red Truth Social.

Poco después, ante los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense aseguró haber alcanzado un "gran acuerdo" de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el posiblemente no esté presente. "Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán. Ahora queda pendiente la formalización, lo cual debería completarse en los próximos días, y probablemente se lleve a cabo una firma, tal vez, en Europa", declaró Trump.

Foto embed
Trump en la Oficina Oval - EFE

El mandatario adelantó que el vicepresidente J.D. Vance será quien acuda a la firma durante el fin de semana, ya que él estará encabezando este domingo un evento deportivo en la Casa Blanca por su cumpleaños 80, antes de viajar a Europa para asistir a la Cumbre del G7 a partir del lunes.

Trump detalló que Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones, estuvieron involucrados en las conversaciones.

Hasta la firma del acuerdo, el bloqueo naval estadounidense "permanecerá plenamente vigente", aseguró el Trump.

Tras dos días consecutivos de ataques en Oriente Medio, que hicieron peligrar la permanencia del alto el fuego firmado el 8 de abril, Washington amenazó hoy con nuevos bombardeos y la posibilidad de invadir la isla de Jarg, enclave petrolero estratégico iraní, para asumir el control de la industria de crudo como en Venezuela.

Teherán llegó a afirmar este jueves que estos últimos ataques dejaban "sin efecto en la práctica el alto el fuego" y responsabilizó a Washington de las "peligrosas consecuencias" de estas acciones.

*Con información de EFE

En Portada

Departamento de Justicia de EE. UU. y autoridades guatemaltecas abordan estrategias contra el criment
Nacionales

Departamento de Justicia de EE. UU. y autoridades guatemaltecas abordan estrategias contra el crimen

10:03 AM, Jun 11
SAT impulsa modernización del registro fiscal de vehículos ¿de qué se trata?t
Nacionales

SAT impulsa modernización del registro fiscal de vehículos ¿de qué se trata?

12:32 PM, Jun 11
Obispos de México y Guatemala denuncian violencia y abandono de migrantes en la fronterat
Nacionales

Obispos de México y Guatemala denuncian violencia y abandono de migrantes en la frontera

01:14 PM, Jun 11
José Mourinho, nuevo técnico del Real Madridt
Deportes

José Mourinho, nuevo técnico del Real Madrid

12:13 PM, Jun 11
Hoy arranca el Universo Futbol por Emisoras Unidas de Guatemalat
Universo Futbol

Hoy arranca el Universo Futbol por Emisoras Unidas de Guatemala

08:05 AM, Jun 11

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbolCopa del Mundoredes sociales#liganacionalEstados UnidosReal Madrid#ViralesMundial2026FIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar