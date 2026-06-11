Trump cancela los bombardeos contra Irán y anuncia acuerdo

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que canceló los ataques contra Irán previstos para la noche del jueves por avances en las conversaciones de paz, cuyos puntos finales han sido aprobados, apenas horas después de amenazar con bombardear "con gran dureza" a la República Islámica.
"Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de EE. UU., he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche", escribió Trump en su red Truth Social.
Poco después, ante los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense aseguró haber alcanzado un "gran acuerdo" de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el posiblemente no esté presente. "Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán. Ahora queda pendiente la formalización, lo cual debería completarse en los próximos días, y probablemente se lleve a cabo una firma, tal vez, en Europa", declaró Trump.
El mandatario adelantó que el vicepresidente J.D. Vance será quien acuda a la firma durante el fin de semana, ya que él estará encabezando este domingo un evento deportivo en la Casa Blanca por su cumpleaños 80, antes de viajar a Europa para asistir a la Cumbre del G7 a partir del lunes.
Trump detalló que Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones, estuvieron involucrados en las conversaciones.
Hasta la firma del acuerdo, el bloqueo naval estadounidense "permanecerá plenamente vigente", aseguró el Trump.
Tras dos días consecutivos de ataques en Oriente Medio, que hicieron peligrar la permanencia del alto el fuego firmado el 8 de abril, Washington amenazó hoy con nuevos bombardeos y la posibilidad de invadir la isla de Jarg, enclave petrolero estratégico iraní, para asumir el control de la industria de crudo como en Venezuela.
Teherán llegó a afirmar este jueves que estos últimos ataques dejaban "sin efecto en la práctica el alto el fuego" y responsabilizó a Washington de las "peligrosas consecuencias" de estas acciones.
*Con información de EFE