Richard Gere critica a Donald Trump: 'Un maníaco'

El actor y activista estadounidense Richard Gere volvió a generar titulares internacionales tras lanzar una dura crítica contra el presidente Donald Trump durante su participación en el Oslo Freedom Forum, celebrado en Noruega.
Con un discurso cargado de preocupación política y social, el protagonista de Pretty Woman calificó a Trump como "un maníaco" y aseguró que Estados Unidos atraviesa una de las etapas más oscuras de su historia reciente.
"Vivimos el momento más oscuro que yo he vivido en este planeta. ¿Quién habría pensado que un maníaco sería presidente de Estados Unidos?", expresó Gere frente al público presente en el evento dedicado a los derechos humanos y la libertad.
Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron reacciones divididas entre seguidores y críticos del actor.
Richard Gere y su activismo político
A lo largo de su carrera, Richard Gere no solo ha destacado en Hollywood, sino también por su fuerte postura política y activismo social.
El actor ha sido durante décadas una de las voces más visibles en defensa de los derechos humanos, especialmente por su apoyo al pueblo tibetano y al Dalái Lama. Incluso, sus posiciones políticas le generaron conflictos con importantes sectores de la industria cinematográfica y con el gobierno chino.
En diversas ocasiones, Gere ha utilizado espacios públicos y ceremonias internacionales para pronunciarse sobre temas sociales y políticos.
Ahora, sus recientes declaraciones contra Donald Trump vuelven a colocarlo en el centro del debate mediático internacional.
La fuerte crítica contra Trump
Durante su intervención en el Oslo Freedom Forum, Gere acusó al mandatario estadounidense de destruir los valores que históricamente representaban a Estados Unidos.
"Estados Unidos nunca ha sido perfecto, pero siempre tuvo ideales hacia los que avanzar. Este hombre desmanteló casi todo lo bueno del gobierno y de la sociedad estadounidense", afirmó.
El actor también señaló que parte de la responsabilidad recae en los ciudadanos por no haber reaccionado a tiempo.
"Nos quedamos dormidos. No escuchamos realmente. No hicimos lo suficiente", declaró.
Gere aseguró sentirse preocupado por la rapidez con la que, según él, se deterioraron ciertas estructuras democráticas en el país tras el regreso de Trump al poder.
Comparación con episodios históricos
Uno de los momentos más impactantes de su discurso ocurrió cuando recordó una reciente visita al campo de concentración de Dachau, en Alemania.
El actor relató que quedó profundamente impresionado al observar cómo el museo ahora se enfoca más en explicar el proceso político y social que permitió el ascenso del nazismo, en lugar de únicamente mostrar las consecuencias de la tragedia.
"Personas buenas se convirtieron en monstruos", expresó.
Según Gere, ese mismo proceso puede repetirse cuando las sociedades dejan de prestar atención a las señales de autoritarismo y odio.
"Tenemos que estar vigilantes. No podemos quedarnos sentados pensando que todo está bien", advirtió.
Una carrera icónica en Hollywood
Richard Gere, de 76 años, es considerado uno de los actores más importantes de Hollywood durante las décadas de los ochenta y noventa.
Películas como Pretty Woman, Chicago, Hachiko, An Officer and a Gentleman y Runaway Bride consolidaron su carrera internacional y lo convirtieron en uno de los rostros más reconocidos del cine romántico y dramático.
Además de su trayectoria cinematográfica, Gere también ha mantenido una activa participación en causas humanitarias relacionadas con refugiados, derechos civiles y libertad religiosa.
Reacciones divididas
Las declaraciones del actor provocaron miles de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura y aplaudieron su valentía para hablar públicamente, otros criticaron sus comparaciones políticas y consideraron exageradas sus palabras.
No es la primera vez que celebridades de Hollywood se pronuncian abiertamente contra Donald Trump, aunque las palabras de Gere llamaron especialmente la atención por el tono directo y alarmante que utilizó durante su discurso.
Por ahora, ni Donald Trump ni representantes de su entorno político han reaccionado públicamente a las declaraciones del actor.
Mientras tanto, Richard Gere continúa utilizando su plataforma pública para defender causas sociales y expresar su preocupación sobre el panorama político actual en Estados Unidos y el mundo.