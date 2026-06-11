 Condenan en EE.UU. a dos guatemaltecos por contrabando y agresión de menores

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Nacionales

Condenan en EE.UU. a guatemaltecos por contrabando y agresión de menores

Los guatemaltecos son acusados de contrabandear a un menor de edad y presentar una solicitud de patrocinio fraudulenta.

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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, informó que se presentaron acusaciones formales contra tres guatemaltecos por contrabando internacional de menores extranjeros no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés) y fraude al Gobierno, mientras que otro extranjero fue sentenciado a prisión por contrabandear a un UAC a Estados Unidos en 2023 y luego obtener fraudulentamente la custodia del menor a quien posteriormente abusó sexualmente.

Las acusaciones formales imputan a los guatemaltecos Maritza Azucena Cahuec Coc, de 38 años, y a su hermano Carlos Agustín Cahuec Coc, de 33 años, por su participación en una conspiración internacional de contrabando de extranjeros, que abarcó desde aproximadamente diciembre de 2020 hasta octubre de 2023, que incluyó la presentación de múltiples solicitudes fraudulentas de patrocinio al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para obtener la custodia de UACs. Gladys Marina Caal Chen, de 20 años, quien también fue patrocinada fraudulentamente como UAC, está acusada de hacer declaraciones falsas al gobierno en relación con una solicitud de patrocinio de UAC.

Juan Tiul Xi, de 27 años, de Guatemala, se declaró culpable de ayudar a contrabandear a un menor a Estados Unidos y presentar una solicitud de patrocinio fraudulenta, representando falsamente que era el hermano del menor. Después de obtener la custodia, Xi abusó sexualmente del menor. Por lo que fue condenado por agresión sexual de un menor en un tribunal estatal y sentenciado a ocho años de prisión. Además, Xi fue sentenciado a 26 meses en prisión federal que se cumplirán consecutivamente a la sentencia de ocho años de prisión estatal.

"Durante muchos años, bajo la administración anterior, menores no acompañados fueron contrabandeados a Estados Unidos y luego acogidos por un programa gubernamental mal administrado guiado por una dirección política imprudente", dijo el fiscal general en funciones Todd Blanche.

"En lugar de proteger a los niños, estos acusados y otros presuntamente se aprovecharon del programa y lo utilizaron para incentivar el contrabando ilegal de menores no acompañados a Estados Unidos y, como muestra la sentencia de Tiul Xi, dejarlos vulnerables a agresión sexual, tráfico y otra explotación".

Según documentos judiciales, entre alrededor de diciembre de 2020 y octubre de 2023, Maritza Cahuec Coc coordinó esfuerzos con cómplices para contrabandear extranjeros, incluyendo menores, a Estados Unidos. Como parte de este esquema, Maritza Cahuec Coc también presentó múltiples solicitudes de patrocinio de UAC a ORR usando certificados de nacimiento y tarjetas de identificación consular guatemalteca de alias, entre otros documentos, y afirmó falsamente ser pariente cercano de los UACs para convencer engañosamente al personal de ORR de que estaba relacionada con los UACs para obtener la custodia. Varias de las solicitudes de Cahuec Coc fueron exitosas. Cheques de pago dirigidos y pagaderos a otros, incluido al menos uno de los UACs patrocinados por Maritza Cahuec Coc, fueron depositados en las cuentas bancarias de Maritza Cahuec Coc y de un cómplice.

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La Organización Internacional para las Migraciones compartió las cifras de detenciones de migrantes en EE. UU. y México correspondientes al primer cuatrimestre de 2026.

Con información de Winston Cano y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

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