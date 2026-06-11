Impuesto de Circulación: 61% de Contribuyentes Adeudan Pago

Las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) brindaron detalles este jueves, 11 de junio, con respecto al pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV) correspondiente al 2026. El período para cumplir con esta obligación tributaria concluye el 31 de julio.
Con menos de un mes antes del cierre del plazo para el pago del arbitrio, solo el 39 por ciento de los propietarios guatemaltecos ha cumplido con esta obligación, explicó Yaneth Lima, intendente de Atención al Contribuyente Interina, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
La funcionaria detalló que esa cifra representa alrededor de 2.2 millones de vehículos cuyo impuesto ya fue cubierto, de un parque vehicular total de 6.6 millones de unidades.
Aseguró que la concentración de pagos en un periodo corto no representa inconveniente para la SAT, aunque reiteró la invitación a quienes no han realizado esta gestión a hacerlo cuanto antes y de forma virtual. Recordó que el trámite toma menos de cinco minutos.
De igual forma, la entrevistada señaló que la SAT mantiene su compromiso de brindar servicios accesibles, eficientes y seguros, buscando que más contribuyentes utilicen plenamente las herramientas digitales disponibles.
Sanciones por incumplimiento
De acuerdo con la SAT, el Impuesto de Circulación se paga del 1 de enero al 31 de julio de cada año. Luego de ese plazo corresponde multa por omisión, intereses y mora.
La institución explicó que la multa que se aplica es del 100 por ciento sobre el valor del arbitrio. Aunque se aplica un descuento del 75 por ciento al realizar el pago voluntariamente.
A esto se suma un 12.65 por ciento anual, calculado diario, por concepto de intereses. Estos recargos son aplicados automáticamente por el sistema de Declaraguate.
La SAT informó que después de tres años de no pagar el ISCV la SAT desactiva los vehículos y corresponde que sean recogidos en los operativos si se sorprende a los usuarios circulando en ellos en las calles.