MP prohíbe uso de información institucional en redes

Fue enviada una circular a todo el personal del Ministerio Público (MP), donde se les informó que sin excepciones "queda prohibido utilizar la actividad fiscal, las actuaciones procesales o cualquier información" derivada del ejercicio de las funciones institucionales a través de medios físicos, digitales, redes sociales, plataformas, correo electrónico o cualquier otro medio no autorizado.
Asimismo, quedó prohibido utilizar la actividad fiscal, las actuaciones procesales o cualquier información derivada del ejercicio de las funciones institucionales para realizar alusión, referencias o manifestaciones, ya sean explícitas o implícitas.
"Que tengan como objeto o resultado beneficiario perjudicial, intereses políticos partidarios o personales o que desvirtúen el carácter objetivo imparcial e independiente que debe caracterizar la actuación del Ministerio Público, de conformidad con la Ley Orgánica y el código de ética", añadió el documento.