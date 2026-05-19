 MP prohíbe uso de información institucional en redes
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MP refuerza normas de confidencialidad y uso ético de información institucional

Se trata de una medida implementada tras el inicio de la administración del fiscal general, Gabriel García Luna.

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Ciudadanos ingresan a la sede del Ministerio Público en mayo de 2026., Ilustrativa de archivo: Omar Solís/EU
Ciudadanos ingresan a la sede del Ministerio Público en mayo de 2026. / FOTO: Ilustrativa de archivo: Omar Solís/EU

Fue enviada una circular a todo el personal del Ministerio Público (MP), donde se les informó que sin excepciones "queda prohibido utilizar la actividad fiscal, las actuaciones procesales o cualquier información" derivada del ejercicio de las funciones institucionales a través de medios físicos, digitales, redes sociales, plataformas, correo electrónico o cualquier otro medio no autorizado.

Asimismo, quedó prohibido utilizar la actividad fiscal, las actuaciones procesales o cualquier información derivada del ejercicio de las funciones institucionales para realizar alusión, referencias o manifestaciones, ya sean explícitas o implícitas.

"Que tengan como objeto o resultado beneficiario perjudicial, intereses políticos partidarios o personales o que desvirtúen el carácter objetivo imparcial e independiente que debe caracterizar la actuación del Ministerio Público, de conformidad con la Ley Orgánica y el código de ética", añadió el documento.

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