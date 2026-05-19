Neymar, entre lágrimas: "Seguro es mi último Mundial"

Tras dos años fuera de la selección, Neymar volvió a una convocatoria: "Ahora somos todos uno [...] Lo daremos todo para traer la Copa a Brasil", dijo.

Neymar recibió su convocatoria para el Mundial en un ambiente íntimo, rodeado de familiares y amigos, en una celebración que quedó registrada en un video publicado en sus redes sociales. El momento estuvo marcado por una mezcla de emoción y alivio, especialmente tras un periodo prolongado de incertidumbre en torno a su regreso a la selección brasileña. Después de más de dos años y medio de ausencia de la Canarinha, el jugador vivió el anuncio como un punto de inflexión en su carrera reciente.

Minutos antes de conocer la decisión final del seleccionador, el futbolista reconoció sentirse muy nervioso y expresó que todo estaba "en manos de Dios". Además, no ocultó la carga emocional que ha arrastrado en los últimos años debido a las lesiones. "Seguro es el último Mundial (para mí)... por eso la ansiedad es grande", afirmó, dejando ver la importancia personal que tiene este torneo en su trayectoria profesional.

Neymar Jr. fue convocado para el Mundial 2026 - EFE

La emoción de Neymar por su cuarto Mundial

Cuando finalmente escuchó su nombre por parte del seleccionador Carlo Ancelotti, Neymar se tapó el rostro durante varios segundos intentando contener las lágrimas. Acto seguido, fue abrazado por su pareja Bruna Biancardi, su fisioterapeuta, su madre y varios amigos presentes en la celebración. En medio de la emoción repetía con insistencia: "Lo conseguimos, lo conseguimos", reflejando la mezcla de alivio y satisfacción por haber alcanzado la convocatoria.

Más tarde, el jugador mantuvo videollamadas con figuras cercanas como Raphinha, también convocado, y con su padre y representante Neymar da Silva Santos. En esa conversación expresó: "¡Qué alivio!... estoy muy feliz". También agradeció el "cariño" de los aficionados brasileños y cerró con un mensaje de unidad: "Ahora somos todos uno... lo daremos todo para traer la Copa a Brasil". La decisión generó debate en Brasil, aunque jugadores como Casemiro y Vinícius Júnior respaldaron su valor para la selección, mientras que el anuncio fue uno de los más celebrados en el Museo del Mañana en Río de Janeiro bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

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