Carlo Ancelotti convoca a Neymar para el Mundial 2026

Ancelotti reveló la lista de 26 futbolistas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en la que incluyó a Neymar, que no juega con la Canarinha desde octubre de 2023.

En un evento que se extendió por más de dos horas, el técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, presentó oficialmente la lista de convocados de la "canarinha" para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La expectación fue máxima en torno a una convocatoria de 26 jugadores que, como era de esperarse, generó debate tanto por las sorpresas incluidas como por las ausencias obligadas debido a lesiones, entre ellas las de Éder Militão y Rodrygo Goes.

Durante la presentación, Ancelotti explicó la dificultad del proceso de selección y la alta competencia interna en el fútbol brasileño. "Fue muy difícil escoger a estos 26 jugadores, porque la competencia en este país es muy alta, sé perfectamente que algunos jugadores no estarán contentos de este listado, lamento mucho esto, sobre todo a los que estuvieron este año con nosotros. Creemos que es una lista que puede desenvolver un futbol de calidad para la selección, con un espíritu colectivo extraordinario, buena actitud, concentración y disciplina", afirmó el entrenador, subrayando el enfoque colectivo del equipo.

Neymar has been named in Brazil's World Cup squad ? pic.twitter.com/bP5XPteB1s — B/R Football (@brfootball) May 18, 2026

Los elegidos de Ancelotti para el Mundial 2026

El técnico también mostró confianza en el potencial de su plantilla de cara al torneo mundialista. "No existe una lista perfecta, pero la Copa del Mundo no la gana un equipo perfecto, la Copa del Mundo la gana el equipo más resiliente, trataremos de ganar la Copa del Mundo, no tengo miedo de decir que podemos ser campeones, tenemos expectativas muy altas, motivados", expresó Ancelotti, dejando clara la ambición de Brasil de luchar por el título.

A continuación, la lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026:

Porteros:

Alisson Becker (Liverpool)

Ederson Moraes (Fenerbahce)

Weverton Pereira da Silva (Gremio)

Defensas:

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Centrocampistas:

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros:

Endrick (Lyon/Real Madrid)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar Jr. (Santos FC)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Carlo Ancelotti convoca a Neymar - RR.SS.

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