 Cooptación del Estado: Dictan sobreseimiento a favor de Rafael Cetina
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Cooptación del Estado: Dictan sobreseimiento a favor de Rafael Cetina

La FECI lo señalaba de crear empresas de cartón para lavar el dinero.

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Audiencia para resolver la situación legal de Rafael Cetina, señalado en el caso Cooptación del Estado, el martes 19 de mayo de 2026., Ángel Oliva/EU
Audiencia para resolver la situación legal de Rafael Cetina, señalado en el caso Cooptación del Estado, el martes 19 de mayo de 2026. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El Juzgado de Mayor Riesgo B resolvió este martes, 19 de mayo, dictar el sobreseimiento a favor de Rafael Cetina Gutiérrez, señalado dentro del caso Cooptación del Estado, en el que se investiga la supuesta existencia de una estructura delictiva que habría saqueado fondos públicos.

En la audiencia desarrollada esta mañana, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) le solicitó al juez Eduardo Orozco que el sospechoso fuera enviado a juicio por el delito de lavado de dinero u otros activos.

En sus argumentos, el Ministerio Público (MP) expuso que Cetina habría participado en la creación de empresas de cartón para lavar el dinero procedente de actividades ilícitas obtenido por la supuesta red de corrupción que habría sido dirigida por el ex binomio presidencial integrado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Mientras tanto, la defensa señaló la falta de elementos para respaldar tales acusaciones y pidió que se retiraran los cargos contra su patrocinado.

Tras analizar los planteamientos, el togado consideró que existieron irregularidades en la acusación presentada por la FECI, por lo que emitió un fallo en el que el sindicado fue favorecido con el sobreseimiento del delito que se le imputaba.

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