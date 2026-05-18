Policía se enfrenta a delincuentes en avenida Bolívar

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se enfrentaron a dos delincuentes tras un ataque armado y una persecución que concluyó en la avenida Bolívar entre zonas 3 y 8 de la Ciudad de Guatemala.
La noche de este lunes 18 de mayo se registró un ataque armado, lo que originó una persecución, finalmente en la avenida Bolivar, los agentes de la Policía se enfrentaron a los delincuentes.
En el lugar murió un delincuente, mientras que otro fue detenido por los agentes de la Policía. En el lugar además quedó un arma de fuego y una motocicleta.
Otro hecho
En el kilómetro 16.5 ruta al Atlántico zona 25, fue capturado Deyser, de 26 años y remitieron a un menor de16 años, sindicados por un grupo de personas, que los tenían retenidos, de ser los presuntos responsables de cometer un ataque armado donde resultaron heridos dos trabajadores de un camión recolector de desechos.
Los delincuentes se conducían en una motocicleta, y resultaron con heridas leves después de ser impactados por el piloto del camión recolector de deshechos.
Al menor se le incautó una pistola calibre .45, con una tolva y tres municiones y al mayor de edad se le incautó una chumpa y un pasamontañas con el que se presume pretendían despistar a las autoridades.
Con información de Óscar Grijalva y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*