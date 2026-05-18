Emergencia por fuga de gas genera cierre de la RN-14, en Sacatepéquez

Los cuerpos de socorro trabajan intensamente para controlar una fuga de gas proveniente de un tanque de un vehículo que transporta Gas Licuado de Petróleo (GLP). La emergencia se registra en el kilómetro 82.5 de la Ruta Nacional 14 (RN-14), en jurisdicción de San Juan Alotenango, Sacatepéquez.
Al lugar acudieron elementos de varias compañías de los Bomberos Voluntarios, quienes realizan labores de prevención y control para evitar una emergencia de mayores proporciones.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse alejada del área mientras continúan las maniobras de seguridad.
Sin paso vehicular
Debido a esta situación, el paso sobre la RN-14 permanece totalmente cerrado a la altura del kilómetro 82.5, en San Juan Alotenango.