 Quiche: Dos mujeres intoxicadas por fuga de gas en restaurante
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Quiche: Dos mujeres intoxicadas por fuga de gas en restaurante

Además, varias personas fueron atendidas en el lugar donde ocurrió el hecho.

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Las personas que presentaban síntomas de intoxicación fueron trasladadas a un hospital en Chimaltenango., Bomberos Voluntarios
Las personas que presentaban síntomas de intoxicación fueron trasladadas a un hospital en Chimaltenango. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Los cuerpos de socorro informaron este lunes, 11 de mayo, que atendieron una emergencia en el kilómetro 102 de la carretera Interamericana, jurisdicción del cantón Agua Escondida, en Chichicastenango, departamento de Quiché, donde se reportó una fuga de gas propano en un restaurante.

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informaron que al centro de llamadas de la institución ingresaron alertas con respecto a este incidente, por lo que de inmediato se movilizaron los equipos de las 98ª y 99ª compañías para atender a los posibles afectados.

Los técnicos en urgencias médicas evaluaron en el lugar a varias personas, dos de las cuales fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Tecpán, ubicado en el departamento de Chimaltenango, ya que presentaban signos de intoxicación debido a la fuga de gas.

Las pacientes que fueron ingresadas al centro asistencial fueron identificadas como: Vilma Janet Tom y Sindy Sucely Sitán Coroy. Ambas quedaron internadas para recibir la atención médica correspondiente.

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