 Accidente por gas propano provoca quemaduras a trabajadora en zona 5
Nacionales

Accidente por gas propano provoca quemaduras a trabajadora en zona 5

Una deflagración se generó en el área de la cocina de una fábrica.

Compartir:
La deflagración se registró en una fábrica de tortillas ubicada en la zona 5 capitalina., Bomberos Voluntarios
La deflagración se registró en una fábrica de tortillas ubicada en la zona 5 capitalina. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un accidente relacionado con la acumulación de gas propano se registró este miércoles, 28 de enero, en la cocina de una fábrica de tortillas ubicada en la 27 calle y 27 avenida de la zona 5 capitalina.

De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió cuando se encendió una estufa mientras una de sus ornillas permanecía abierta, lo que provocó una deflagración, es decir, el encendido rápido del gas acumulado.

Hans Lemus, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que una mujer resultó con quemaduras de primer grado en ambos brazos debido a este incidente. La paciente fue atendida por los técnicos en urgencias médicas, quienes posteriormente la trasladaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para recibir atención médica.

El personal del cuerpo de socorro mantuvo presencia en el lugar para controlar la situación y verificar que no existiera riesgo adicional, mientras que las autoridades realizaron las evaluaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incidente.

En Portada

Congreso aprueba ampliación presupuestaria vigente para 2026t
Nacionales

Congreso aprueba ampliación presupuestaria vigente para 2026

07:47 AM, Ene 28
Muere aficionado del Atlético Bucaramanga de Colombia tras disturbiost
Deportes

Muere aficionado del Atlético Bucaramanga de Colombia tras disturbios

09:08 AM, Ene 28
Localizan a recién nacido fallecido en ruta al Puerto San Josét
Nacionales

Localizan a recién nacido fallecido en ruta al Puerto San José

11:07 AM, Ene 28
Premios Grammy 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la ceremonia?t
Farándula

Premios Grammy 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la ceremonia?

09:26 AM, Ene 28

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolNoticias de Guatemala#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos