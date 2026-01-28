Accidente por gas propano provoca quemaduras a trabajadora en zona 5

Un accidente relacionado con la acumulación de gas propano se registró este miércoles, 28 de enero, en la cocina de una fábrica de tortillas ubicada en la 27 calle y 27 avenida de la zona 5 capitalina.
De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió cuando se encendió una estufa mientras una de sus ornillas permanecía abierta, lo que provocó una deflagración, es decir, el encendido rápido del gas acumulado.
Hans Lemus, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que una mujer resultó con quemaduras de primer grado en ambos brazos debido a este incidente. La paciente fue atendida por los técnicos en urgencias médicas, quienes posteriormente la trasladaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para recibir atención médica.
El personal del cuerpo de socorro mantuvo presencia en el lugar para controlar la situación y verificar que no existiera riesgo adicional, mientras que las autoridades realizaron las evaluaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incidente.