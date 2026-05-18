Fotos del ataque contra concejal de San Juan Sacatepéquez

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la escena posterior al ataque armado en el que murió Geralbert Miguel Najarro García Salas, concejal segundo de San Juan Sacatepéquez, hecho ocurrido el domingo 17 de mayo de 2026.
El Concejo Municipal de San Juan Sacatepéquez confirmó y lamentó el fallecimiento del funcionario municipal, además de condenar el ataque armado registrado durante la noche del domingo.
En las fotografías y videos que circulan en redes sociales se observa el vehículo tipo picop color blanco en el que se conducía el concejal, el cual quedó detenido sobre una cuneta a un costado de la carretera. Las imágenes también evidencian múltiples impactos de bala en la ventana del lado del piloto.
Otro de los registros difundidos muestra el cuerpo de Najarro García Salas sobre la cinta asfáltica, mientras vecinos y curiosos permanecían en el área tras el ataque.
¿Cómo ocurrió el ataque armado?
De acuerdo con información preliminar, el concejal se encontraba cenando junto a su familia cuando recibió una llamada telefónica y decidió salir del lugar a bordo de su vehículo.
Minutos después, fue interceptado por hombres armados que se movilizaban en motocicletas, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones en su contra.
Testigos relataron que el funcionario descendió del vehículo e intentó correr para ponerse a salvo; sin embargo, fue alcanzado metros adelante por los atacantes, quienes continuaron disparándole hasta causarle la muerte.
Familiares del concejal llegaron posteriormente a la escena entre lágrimas y muestras de dolor, mientras vecinos del sector expresaron preocupación e indignación por el incremento de hechos violentos en el municipio.
Autoridades y fiscales del Ministerio Público mantienen bajo investigación este ataque armado y no descartan que se haya tratado de un hecho directo contra el funcionario municipal.