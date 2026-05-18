 Palacio Nacional de la Cultura: Noche de Leyendas
Farándula

El Palacio Nacional de la Cultura se transformará en escenario de misterio con la "Noche de Leyendas"

¿Te atreverías a recorrer el Palacio Nacional rodeado de leyendas guatemaltecas y personajes aterradores? La esperada "Noche de Leyendas" promete una experiencia llena de misterio, cultura y suspenso.

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Noche de Leyendas, Redes sociales
Noche de Leyendas / FOTO: Redes sociales

El misterio y las leyendas guatemaltecas se apoderarán del Palacio Nacional de la Cultura con la esperada actividad "Noche de Leyendas", un evento especial que busca combinar historia, tradición y experiencias inmersivas para todos los asistentes.

La actividad se realizará el próximo 23 de mayo a partir de las 17:00 horas en uno de los edificios históricos más emblemáticos de Guatemala, según informó el Ministerio de Cultura y Deportes.

La experiencia forma parte de las actividades culturales impulsadas durante el mes de mayo y también se une a la celebración del Día Internacional de los Museos y a las actividades por los 250 años de la Ciudad de Guatemala.

Una experiencia inspirada en las leyendas guatemaltecas

La "Noche de Leyendas" permitirá a los asistentes adentrarse en relatos y personajes que forman parte de la tradición oral del país. Aunque las autoridades no han revelado todos los detalles de la experiencia, las imágenes promocionales muestran una ambientación oscura y misteriosa inspirada en historias populares de terror.

El evento busca acercar al público a las leyendas tradicionales que han pasado de generación en generación, muchas de ellas relacionadas con personajes como La Llorona, El Cadejo, La Siguanaba y otros relatos conocidos en Guatemala.

Además, las autoridades indicaron que las personas podrán asistir caracterizadas o vestidas como leyendas guatemaltecas para disfrutar aún más de la experiencia.

¿Cómo obtener boletos para la actividad?

El Ministerio de Cultura y Deportes informó que la entrega de boletos se realizará el jueves 21 de mayo desde las 10:30 horas, hasta agotar existencias.

Entre las indicaciones publicadas destacan:

·         Presentar DPI físico de manera obligatoria

·         Máximo tres boletos por persona

·         Durante la entrega no habrá recorridos guiados

El boleto es gratuito. 

Medidas de seguridad para los asistentes

Debido a la temática del evento y a la posible asistencia de personas caracterizadas, el Ministerio de Cultura también compartió varias medidas de seguridad.

Entre las principales restricciones se encuentra la prohibición de ingresar armas de cualquier tipo u objetos que puedan representar un riesgo para los visitantes.

La normativa incluye artículos como:

·         Bates

·         Cuchillos

·         Réplicas de armas

·         Objetos contundentes o similares

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan garantizar una experiencia segura y armoniosa para todas las familias que asistan al recorrido nocturno.

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Ministerio de Cultura y Deportes - Redes sociales

El Palacio Nacional de la Cultura y su historia

El Palacio Nacional de la Cultura es uno de los edificios más importantes de Guatemala y un símbolo histórico ubicado en el Centro Histórico capitalino.

Su construcción inició en 1939 por orden del general Jorge Ubico y se inauguró el 10 de noviembre de 1943; desde esa fecha ha sido la sede central para la administración pública del Estado. En la actualidad, funciona como museo, centro cultural y casa de gobierno.

Con el paso de los años se ha convertido en sede de exposiciones, conciertos, recorridos culturales y actividades especiales, muchas de ellas enfocadas en acercar la historia y las tradiciones a nuevas generaciones.

Ahora, con la "Noche de Leyendas", el recinto abrirá nuevamente sus puertas para ofrecer una experiencia distinta, donde el misterio y las historias populares serán los protagonistas.

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