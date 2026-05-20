PNC rescata a víctima de secuestro y arresta a sospechosos

Las fuerzas de seguridad implementaron este miércoles, 20 de mayo, un operativo en el marco del cual se logró el rescate de una persona víctima de secuestro y la captura de tres presuntos plagiarios. Las acciones se llevaron a cabo en un sector de la aldea Ulche, San Pedro Soloma, Huehuetenango.
De acuerdo con el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), el personal del Comando Antisecuestros y de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) trabajó en conjunto en seguimiento de la investigación de este caso.
Las pesquisas se iniciaron después de que el pasado 2 de mayo fue secuestrada una persona de 49 años en Salcajá, Quetzaltenango. Los plagiarios se comunicaron con familiares de la víctima y les estaban exigiendo un pago de 4 millones de quetzales a cambio de su liberación.
Operativo exitoso
El reporte sobre lo ocurrido ingresó a la entidad de seguridad, por lo que se dio el seguimiento correspondiente y este día se desarrolló un operativo que permitió ubicar a la víctima e identificar a los presuntos responsables.
"Fue liberada sana y salva esta persona que había sido plagiada. Durante la acción policial también fueron capturados tres presuntos secuestradores, dos hombres de 35 y 36 años y una mujer de 40, detalló la PNC.
Tras el rescate, la víctima recibió atención médica por parte de la Subdirección General de Salud Policial y posteriormente fue trasladada vía aérea a un centro asistencial en la Ciudad de Guatemala, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado respectivo.
Las autoridades destacaron que el operativo fue resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, lo que permitió actuar de manera oportuna para garantizar la integridad de la víctima. Asimismo, reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones contra estructuras criminales dedicadas al secuestro y otros delitos que afectan la seguridad de la población.