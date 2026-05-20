 Mario Escobar será el árbitro de la final de Liga Nacional
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Se conoce quién es el árbitro para la gran final de Liga Nacional

El árbitro asignado para el sábado, también fue nombrado en aquellas dos finales donde Xelajú fue campeón con dos memorables remontadas.

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Mario Escobar es el árbitro de la gran final de la Liga Nacional
Mario Escobar es el árbitro de la gran final de la Liga Nacional / FOTO: Alex Meoño

Este día se dio a conocer por parte del Departamento de Arbitraje y la Comisión de Árbitros de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) el nombramiento arbitral para el partido más importante del Clausura 2026, es decir, la gran final de la Liga Nacional, temporada 2025-2026.

Xelajú M. C. recibirá a Municipal este sábado a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango en el capítulo final del Clausura 2026, y el árbitro para dicho compromiso será el réferi FIFA y no llamado al Mundial 2026, Mario Escobar.

El central que estuvo en la polémica en la recta final del campeonato estará a acompañado por Luis Ventura y Juan Tipaz en las líneas. Armando Reina será el cuarto árbitro.

El trabajo arbitral se completa con el asesor Erick Álvarez, el comisario Mynor Xitumul y el oficial de seguridad Ramiro Valiente. 

Mario Escobar en los títulos de Xelajú                                                                   

Mario Escobar lleva en su historial varias finales arbitradas, pero en las últimas cinco en las cuales ha estado en el duelo de vuelta, donde se define al campeón, ha visto coronarse como monarca al Antigua G. F. C. en el Apertura 2025, al Xelajú en el Apertura 2024, al Guastatoya en el Apertura 2023, nuevamente al Xelajú en el Clausura 2023 y Santa Lucía Cotzumalguapa en el Clausura 2021.

Asimismo, estuvo en las finales del Clausura 2022 y Apertura 2021, pero en el duelo de ida, donde al final los campeones fueron Comunicaciones y Malacateco, respectivamente.

Es decir, que en los últimos años, Mario Escobar ha sido árbitro donde Xelajú fue campeón en dos oportunidades. En el Apertura 2019, Municipal fue campeón ante Antigua y ahí el central fue Mario Escobar.

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Mario Escobar - Alex Meoño

Nombramiento para la final de vuelta del Clausura 2026

  • Mario Escobar, árbitro 
  •  Luis Ventura, árbitro línea 1
  • Juan Tipaz, árbitro línea 2 
  • Armando Reina, cuarto árbitro 
  • Erick Álvarez, asesor arbitral 
  • Mynor Xitumul, comisario 
  • Ramiro Valiente, oficial de seguridad. 
Jugadores de Municipal que podrían repetir título este sábado

Hace dos años, Municipal lograba el título 32, y al menos 11 jugadores podrían volverse a colocar la corona de campeones.

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