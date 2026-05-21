 Guatemala: Crecimiento del 4.1% en 2026 gracias a remesas
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Guatemala proyecta crecer un 4,1 % en 2026 respaldada por las remesas

El Banco de Guatemala también compartió que las exportaciones guatemaltecas registrarán un alza del 6 %, apuntaladas por productos tradicionales como café, banano, azúcar y cardamomo.

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El presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, participó el jueves 21 de mayo de 2026 en un un encuentro empresarial ante la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala., Banco de Guatemala
El presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, participó el jueves 21 de mayo de 2026 en un un encuentro empresarial ante la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala. / FOTO: Banco de Guatemala

La economía de Guatemala se situará por encima del promedio regional en 2026 con un crecimiento proyectado del 4,1 %, impulsada por la resiliencia de sus sectores productivos, la estabilidad cambiaria y el crecimiento de las remesas, según las perspectivas oficiales presentadas este jueves por el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci.

Durante un encuentro empresarial ante la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala, González Ricci destacó que el país centroamericano crecerá más que el promedio de las economías avanzadas (1,8 %) y se posicionará como un punto estratégico para el capital extranjero.

El funcionario detalló que el consumo interno sigue blindado por el ingreso histórico de remesas familiares, que se estima que cerrarán el año rondando los 27.000 millones de dólares, un nuevo récord para el país centroamericano.

"Esperamos que a fin de año ese crecimiento se mantenga en 5 % sobre lo del año pasado (...) recibimos más remesas que todo el presupuesto realmente del país", explicó el presidente del Banguat.

Asimismo, las exportaciones guatemaltecas registrarán un alza del 6 % —apuntaladas por productos tradicionales como café, banano, azúcar y cardamomo—, mientras que el flujo de inversión extranjera directa mantiene una tendencia al alza, condicionada a mejoras en la infraestructura vial y portuaria.

Respecto a la estabilidad de precios, González Ricci justificó que la inflación se situará a finales de año en 3,75 %, permaneciendo por debajo del valor central de la meta oficial (4 %).

Esta solidez institucional ha permitido que las tres principales agencias de calificación de riesgo a nivel global, Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's, mantengan a Guatemala a un solo peldaño del grado de inversión, reconociendo la sostenibilidad de su recaudación tributaria, que prevé alcanzar unos 15.400 millones de dólares (120.000 millones de quetzales).

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Resiliencia de la macroeconomía

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala, Rafael Briz, coincidió en la notoria resiliencia de la macroeconomía local, que se sitúa en esa proyección del 4,1 %, e hizo hincapié en el rol de España como el principal inversor europeo en la nación centroamericana, donde sus alrededor de 100 empresas operativas generan más de 20.000 empleos directos.

"Las empresas españolas siguen viendo en Guatemala un destino seguro y sumamente atractivo para expandir sus operaciones gracias a su probada resiliencia económica", afirmó Briz.

Guatemala registró un crecimiento del 3,6 % en 2024 y una expansión del 4,1 % durante 2025, cifras que confirman la estabilidad y el dinamismo económico en la región.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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