 Incremento del 10,5% en remesas a Guatemala en 2026
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Las remesas a Guatemala crecen un 10,5 % en el primer cuatrimestre de 2026

De acuerdo con cifras oficiales, más de tres millones de guatemaltecos están radicados en Estados Unidos.

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Remesas., Foto EFE
Remesas. / FOTO: Foto EFE

Guatemala recibió 8.431,6 millones de dólares en remesas entre enero y abril pasado, un 10,5 % más que en el mismo lapso del año anterior, según las estadísticas divulgadas por el Banco de Guatemala (central).

Solo en abril pasado los migrantes guatemaltecos enviaron a su país 2.141,2 millones de dólares, un 7,8 % más que en el mismo mes de 2025, pero un 12,2 % menos que los 2.441 millones de marzo de este año, que fue una cifra histórica para el país.

De acuerdo con cifras oficiales, más de tres millones de guatemaltecos están radicados en Estados Unidos, la mayoría de ellos en condición irregular.

Estos ciudadanos envían remesas a 1,7 millones de hogares guatemaltecos, lo cual tiene un impacto directo en la economía de siete millones de personas, en su mayoría en regiones pobres del país.

Las autoridades de la banca central estiman que del monto total de las remesas enviadas por los migrantes guatemaltecos, el 60 % se destina al consumo, el 30 % a la construcción o mejora de viviendas y el 10 % restante a inversiones sociales.

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Cifras de ingresos de remesas

Para 2026, el Banco de Guatemala calcula que las remesas familiares registrarán un incremento del 5 %, es decir, que se recibirán en el país unos 26.800 millones de dólares.

El año pasado las remesas alcanzaron una cifra récord de 25.530,2 millones de dólares, muy superior a los 21.510,2 millones de 2024.

Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, totalizaron 47.730,2 millones de dólares en 2025, un 20 % más que lo registrado en el 2024.

Las cifras recabadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que esta cifra es superior en 7.997,3 millones de dólares a los 39.732,9 millones de dólares registrados en el 2024, lo que representa un incremento del 20,12 %.

En 2025, el promedio mensual de ingresos por remesas familiares para estos tres países fue de 3.977 dólares. Los meses en los que más remesas se registraron fueron julio con 4.354, diciembre con 4.309 y octubre con 4.301.

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