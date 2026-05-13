Misa en Guatemala: Primer año de pontificado de León XIV

El presidente Bernardo Arévalo participó en la misa en conmemoración por el primer aniversario del nombramiento del Papa León XIV, celebrada este miércoles 13 de mayo en la Catedral Metropolitana, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
La Santa Eucaristía estuvo presidida por monseñor Francisco Montecillo, nuncio apostólico en Guatemala. También contó con la presencia de Gonzalo de Villa, arzobispo metropolitano, quien se refirió al papel que cumple el pontífice e hizo un llamado a la paz en Guatemala.
De igual forma, el cardenal Álvaro Ramazzini compartió un mensaje durante la homilía, donde recordó su participación en el cónclave de mayo de 2025, realizado en El Vaticano tras el fallecimiento del Papa Francisco, donde formó parte del grupo que eligió al sumo pontífice.
Tras hacer mención del proceso que llevó al nombramiento de Robert Francis Prevost, el religioso estadounidense que eligió llamarse León XIV tras quedar al frente de la Iglesia Católica, Razzini habló sobre el amor que el pueblo de Guatemala ha demostrado al papa.
León XIV celebra su primer año de pontificado suplicando la paz
León XIV celebró el pasado viernes su primer año de pontificado con una visita al santuario de Pompeya y a Nápoles, en el sur de Italia, donde suplicó por la paz y aseguró que en este día él es el "primer bendecido".
"¡Qué hermoso día! ¡Cuántas bendiciones nos ha concedido el Señor hoy! Me siento como la primera persona en tener la dicha de venir al Santuario de Nuestra Señora en el día de la Súplica, en este aniversario. ¡Gracias a todos por estar aquí!", dijo el papa en su primer acto en Pompeya a saludar a los enfermos que acudieron al santuario.
León XIV eligió este destino ya que el 8 de mayo se recita al ser el aniversario del inicio de la construcción de la basílica, "La Súplica a la Reina del Santísimo Rosario de Pompeya", una famosa oración católica escrita por el beato Bartolo Longo en 1883.
Posteriormente en la misa celebrada en el santuario, León XIV explicó: "Hace exactamente un año, cuando se me confió el ministerio de Sucesor de Pedro, era precisamente el día de la Supplica a la Virgen del Santo Rosario de Pompeya. Por eso tenía que venir aquí, para poner mi servicio bajo la protección de la Santísima Virgen".
"El hecho de haber elegido el nombre de León me sitúa en las huellas de León XIII, quien tuvo, entre otros méritos, el de haber desarrollado un amplio Magisterio sobre el Santo Rosario", añadió sobre la elección de su nombre como pontífice.
Durante la misa en el santuario, el papa aseguró que hay dos "intenciones que siguen siendo de urgente relevancia: la familia, que sufre el debilitamiento del vínculo matrimonial, y la paz, amenazada por las tensiones internacionales y una economía que prefiere el comercio de armas al respeto por la vida humana".
Explicó que, cuando San Juan Pablo II proclamó el Año del Rosario, quiso situarlo especialmente bajo la mirada de la Virgen de Pompeya y lamentó que "los tiempos no han mejorado desde entonces. Las guerras que aún se libran en muchas regiones del mundo requieren un compromiso renovado, no solo económico y político, sino también espiritual y religioso".
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.