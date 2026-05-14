 Dos fallecidos en ataque armado en La Blanca, San Marcos
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Ataque armado deja dos personas fallecidas en La Blanca, San Marcos

Los cuerpos de las víctimas fueron localizados en la vía pública.

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Lugar donde fueron localizadas las dos víctimas mortales en La Blanca, San Marcos., Bomberos Municipales Departamentales
Lugar donde fueron localizadas las dos víctimas mortales en La Blanca, San Marcos. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Dos personas murieron tras un ataque armado registrado en horas de la madrugada de este jueves, 14 de mayo, en la colonia Centro Urbano, en el municipio de La Blanca, San Marcos. Las autoridades le dan seguimiento a la emergencia.

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para reportar una balacera en el sector y la presencia de personas heridas de bala en la vía pública. En ese sentido, elementos de la estación número 70 se movilizaron de inmediato al lugar.

Al llegar al sector, los socorristas localizaron a un hombre y una mujer sobre la calle en estado inconsciente. Tras evaluar sus signos vitales, confirmaron que ambos ya habían fallecido debido a la gravedad de las lesiones que presentaban.

Las víctimas fueron identificadas como Aníbal Barrios, de aproximadamente 25 años y residente de la colonia 2 de Marzo, y Karla Eugenia Vega, de aproximadamente 28 años, originaria de la colonia Nuevos Horizontes, ambas ubicadas en el municipio de La Blanca.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de socorro, las víctimas presentaban múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en la región craneal y abdominal.

Hasta el momento, las autoridades desconocen cómo se originó este hecho armado y ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con los responsables.

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. - Bomberos Municipales Departamentales

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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