Banrural reconoce la grandeza de Municipal

El Banco de Desarrollo Rural (Banrural) brindó homenaje esta noche al Club Social y Deportivo Municipal por la conmemoración de su 90 aniversario de fundación (cumplido el pasado 17 de mayo) y la obtención de la copa número 33 de Liga Nacional, título que lo ha colocado como el club más ganador de trofeos de liga.
Juan Luis Fonseca, gerente general de Banrural, brindó el reconocimiento esta noche en el lobby de la agencia ubicada en Reforma, zona 9 capital. "Banrural otorga el siguiente reconocimiento a Municipal en la conmemoración de sus 90 años de historia, y por la conquista de su copa 33 de la Liga Nacional, Torneo Clausura 2026, con la que se consagra como el club más ganador del futbol guatemalteco. Noventa años de pasión, identidad y entrega han hecho de Municipal mucho más que un equipo; un símbolo que une a generaciones de guatemaltecos y que enaltece el futbol nacional. Banrural orgulloso patrocinador de nuestro futbol", decía la placa conmemorativa entregada en las manos del presidente Gerardo Villa.
#AHORA | Banrural hace entrega de reconocimiento a Municipal por sus 90 años de historia y la copa 33 qué lo hacen el equipo más ganador de trofeos de Liga Nacional. ? @noel_solis.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) June 4, 2026
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Por su parte, el máximo dirigente de Municipal, expresó: "Como todos nos reconocen, el club más grande del futbol de Guatemala, el banco más grande de Guatemala y el banco más grande del futbol de Guatemala, realmente acá nos sentimos como en nuestra casa".
Durante el homenaje, estuvieron presentes también jugadores y técnico de los "Rojos": Mario Acevedo, Rudy Muñoz, José Carlos Martínez, Kenderson Navarro y David Aldana.
José Carlos Martínez expresó la forma en la cual había vivido la definición del campeonato, la cual no pudo estar debido a una lesión, pero destacó el trabajo del equipo. Por su parte, Rudy Muñoz habló del título 33 y la proyección que ahora tiene Municipal en el plano internacional, es decir, la Copa Centroamericana 2026.
Gerardo Villa habla de los trabajos en El Trébol
Durante la intervención de los protagonistas en la actividad de Banrural, el presidente del cuadro carmesí, Gerardo Villa, se refirió a los trabajos que se hacen en la localidad platea sur 2 del estadio El Trébol, y en esa línea comentó: "Nos programamos que para la etapa de descanso pudiéramos construir la segunda parte de la platea sur, que nos va a permitir en el inicio del torneo de la Copa Centroamericana contar con un área para un aproximado de 3 mil 500 aficionados bajo techo y en butacas".
Asimismo, el presidente Villa comentó qué otros tipos de trabajo se hacen en el estadio El Trébol:
- Construcción de la platea sur
- Camerino para árbitros
- Camerino para la visita
- Zona deportiva
- Sala de prensa (donde estaba camerino de visita).
#AHORA | Entrevista a Gerardo Villa, presidente de Municipal, donde se trata el tema de los trabajos que se hacen en el estadio EL Trébol y planificación de la temporada 2026-2027. ? @noel_solis.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) June 4, 2026
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