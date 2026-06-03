 Tena confirma a Luis Morán como portero ante República Checa
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Luis Tena ya eligió al portero para medirse a República Checa

Esta tarde, en la antesala del amistoso, el técnico mexicano de los guatemaltecos confirmó quién va a la portería.

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Luis Morán, portero de Selección Nacional de Guatemala
Luis Morán, portero de Selección Nacional de Guatemala / FOTO: FFG
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Luis Fernando Tena, técnico mexicano que dirige a la Selección Nacional de Guatemala, confirmó esta tarde desde Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos, que Luis Morán será el portero que defenderá el pórtico chapín en el duelo amistoso ante la selección mundialista de República Checa.

Durante una sesión de entreno, donde el técnico de la Selección Nacional estuvo definiendo los últimos aspectos para este amistoso internacional, Luis Fernando Tena atendió a los medios que presenciaron el trabajo de la "Bicolor" y se refirió a varios temas.

Uno de ellos fue la pregunta sobre el once inicial y principalmente quién sería el guardameta, en ese sentido, Luis Fernando Tena fue firme y dijo: "Juega Luis Morán, y después, como siempre, manteniendo la estructura y dándole oportunidad a la gente joven".

Respecto al partido ante República Checa, Luis Fernando Tena espera: "Una mejora de nuestros jugadores, individual y colectivamente; agradarle a la afición y por su puesto ganar".

Guatemala vs. República Checa: ¿existe historial entre ambas selecciones?

La Azul y Blanco cuenta con un antecedente histórico ante Checoslovaquia, país que décadas después daría origen a la actual República Checa. Conoce los detalles:

Otros detalles mencionados por Luis Fernando Tena   

En otros temas, Luis Fernando Tena dijo que espera que la Liga Nacional mejore en su nivel, para que salgan más jugadores al extranjero. "En Guatemala tuvimos una muy buena liguilla (fase final)", expresó Tena.

Tena también se refirió a la ausencia de jugadores como Rubio Rubín y Nathaniel Méndez-Laing, en esa línea aseguró: "Tenemos que probar más gente y darle oportunidad a gente más joven. Ellos (Rubín y Méndez-Laing) ya son jugadores de experiencia y los conocemos muy bien. Ellos no están afuera, nadie está afuera".

Sobre Olger Escobar, Luis Fernando Tena, confirmó: "Jugó algunos partidos y es un jugador de buena calidad. Está teniendo más rodaje en la MLS, es un jugador muy versátil".

Guatemala y República Checa se miden este jueves 4 de junio a las 18:00 horas en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos, y la "Bicolor" es el esparrin de los checos previo a su debut mundialista. 

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Amistosos de la Selección Nacional de Guatemala - EU Digital

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