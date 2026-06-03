 Guatemala vs. República Checa: ¿existe historial?
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Guatemala vs. República Checa: ¿existe historial entre ambas selecciones?

La Azul y Blanco cuenta con un antecedente histórico ante Checoslovaquia, país que décadas después daría origen a la actual República Checa. Conoce los detalles:

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Selección de Guatemala en los Juegos Olímpicos de 1968 - RR.SS.
Selección de Guatemala en los Juegos Olímpicos de 1968 / FOTO: RR.SS.
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Este jueves 4 de junio, las selecciones de Guatemala y República Checa se enfrentarán en un partido amistoso que se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El encuentro forma parte de la preparación del combinado europeo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que la Azul y Blanco buscará seguir acumulando experiencia ante rivales de alto nivel internacional. Aunque para muchos pueda parecer un duelo inédito, lo cierto es que ambas selecciones ya registran un antecedente histórico, aunque bajo circunstancias muy distintas a las actuales.

El único enfrentamiento entre ambos países se remonta al 14 de octubre de 1968, durante la fase de grupos del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de México 1968. Sin embargo, existe una particularidad: el rival de Guatemala no era República Checa como tal, sino Checoslovaquia, nación que existió hasta 1992. Aquel día, la selección guatemalteca protagonizó una de las victorias más memorables de su historia al imponerse por 1-0 gracias a un gol de David Stokes al minuto 28. El compromiso también estuvo marcado por la intensidad, ya que terminó con tres expulsados: Hugo Peña y Hugo Torres por Guatemala, mientras que Stanislav Jarábek vio la tarjeta roja por el conjunto europeo.

Un historial positivo de Guatemala ante los checos

  • La alineación de Guatemala en ese histórico triunfo estuvo conformada por Julio García; Alberto López, Llijón León, Roberto Camposeco, Hugo Montoya; Jorge Roldán, Hugo Torres, Rolando Valdéz, Armando Melgar; Hugo Peña y David Stokes.
  • Por su parte, Checoslovaquia alineó a Antonín Kramerius; Jiří Večerek, Stanislav Jarábek, Peter Mutkovič, Josef Bouška, Josef Linhart; Dušan Bartovič, Stanislav Štrunc, Ladislav Petráš, Pavel Stratil y Miroslav Kráľ. Aquel resultado permitió a Guatemala continuar su destacada participación olímpica, una de las más importantes en la historia del fútbol nacional.

Tras la disolución de Checoslovaquia el 31 de diciembre de 1992, surgieron dos Estados independientes: la República Checa y Eslovaquia. Desde entonces, ambas federaciones administran sus selecciones nacionales de manera separada. No obstante, los principales logros obtenidos por la antigua Checoslovaquia permanecen registrados en el historial de aquella selección desaparecida. Entre sus mayores éxitos destacan el título de la Eurocopa de 1976, conquistada tras vencer a Alemania Federal en la final, además de los subcampeonatos obtenidos en las Copas del Mundo de 1934 y 1962. Desde la separación, ni República Checa ni Eslovaquia han heredado oficialmente esos títulos; estos continúan perteneciendo al legado histórico de Checoslovaquia, aunque ambos países reconocen y valoran ese pasado compartido como parte fundamental de su tradición futbolística.

La aventura guatemalteca en México 1968 llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que fue eliminada por Hungría. Los europeos se impusieron por 1-0 gracias a una anotación de Lajos Szűcs al minuto 69. Pese a la derrota, aquella generación dejó una huella imborrable al convertirse en la única selección guatemalteca de fútbol que ha alcanzado dicha ronda en unos Juegos Olímpicos.

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