 Camión cisterna se accidenta y se incendia en ruta al Atlántico
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Camión cisterna se accidenta y se incendia en ruta al Atlántico

Bomberos Voluntarios reportan la muerte de una persona fallecida y se presume que otra persona se encuentra desaparecida.

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Bomberos trabajaron para evitar que las llamas se extendieran a viviendas cercanas., Foto Bomberos Municipales Departamentales
Bomberos trabajaron para evitar que las llamas se extendieran a viviendas cercanas. / FOTO: Foto Bomberos Municipales Departamentales

La tarde de este jueves 21 de mayo, un vehículo del transporte pesado se precipitó a una hondonada en el kilómetro 106 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso,  y posteriormente se incendió, informaron los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales.

Tras el impacto, el camión cisterna que transporta combustible, se incendió, las llamas alcanzaron algunos negocios localizados en la carretera principal. 

Las unidades contra incendios trabajaron en el control y liquidación del siniestro para evitar su propagación y reducir riesgos en el sector.

De manera preliminar, en el lugar fue localizada una persona fallecida, completamente calcinada. Asimismo, se presume que en el lugar hay otra víctima, quien no ha sido localizado.

Debido a las condiciones de la escena y a la remoción de escombros, las autoridades continúan las labores correspondientes para confirmar dicha información.

Derivado de la emergencia la ruta se encuentra cerrada, ya que además se realizará la diligencia de levantamiento de cadáver.

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Con información de Óscar Grijalva, Emisoras Unidas, 89.7*

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