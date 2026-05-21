 Vinícius ausente del entrenamiento por motivos personales
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Vinícius ausente del entrenamiento por motivos personales

El delantero brasileño apunta a no estar presente en el último partido de la temporada del conjunto "Merengue".

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Vinícius no se ha entrenado con el Real Madrid
Vinícius no se ha entrenado con el Real Madrid / FOTO: EFE

El brasileño Vinícius Junior, quien no se ejercitó con sus compañeros del Real Madrid el miércoles, tampoco lo hizo este jueves por motivos personales y se suma a la lista de ausentes que amplía también el inglés Trent Alexander-Arnold, en su caso, por un proceso vírico.

‘Vini’ apunta a no estar presente en el último partido de la temporada del Real Madrid, tras acabar con molestias el encuentro del pasado domingo en Sevilla y a semanas de disputar el Mundial con Brasil.

Por su parte, Trent sufre un virus, como afectó en semanas pasadas a Dean Huijsen y el ucraniano Andry Lunin, por lo que también sería baja ante el Athletic Club este sábado en el Bernabéu (13:00 GT).

Partido en el que el lateral derecho será, salvo contratiempo, para un Dani Carvajal que se despedirá del Real Madrid tras 13 temporadas en las que logró 27 títulos. El capitán del equipo se marchará al finalizar su contrato.

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Vinícius Jr., jugador del Real Madrid - EFE

Otras bajas para el cierre de temporada

Partido en el que Éder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo Goes, lesionados, son bajas confirmadas, mientras que el francés Aurelien Tchouaméni es duda al arrastrar molestias en la tibia desde el pasado domingo.

El centrocampista llevó a cabo este miércoles trabajo específico en el gimnasio y de cómo evolucionen sus molestias y si participa o no en el entrenamiento del viernes dependerá su presencia contra el Athletic Club.

Eso sí, el que podría volver a una convocatoria es el uruguayo Fede Valverde, quien completó su segundo entrenamiento con el grupo de forma consecutiva, una vez superado el periodo de baja debido al protocolo por traumatismo craneoencefálico, provocado durante su incidente con Tchouaméni, que acabó con apertura de expediente disciplinario y una multa de 500.000 euros (más de 580.000 dólares) a cada jugador.

El Real Madrid recibe este sábado al Athletic Club a las 13:00 horas en el cierre de la Liga, temporada 2025-2026, donde logró el subcampeonato.  

Árbitros denuncia a Florentino Pérez, Real Madrid y a su TV

Las denuncias se suman a la petición al Comité de Disciplina de la Federación Española de Futbol de la apertura de un expediente disciplinario contra Florentino Pérez.

*Información EFE.

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