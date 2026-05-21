 Reo muere durante riña en cárcel Renovación I
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Reo muere durante riña en cárcel Renovación I

Wilson Contreras Hernández, el privado de libertad que falleció, había sido capturado en 2025 por ser el presunto responsable del asesinato del vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya.

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Personal de la PNC, Sistema Penitenciario y Ejército permanecen en las afueras de Renovación 1 el 18 de enero de 2026, tras registrarse un motín en esa prisión., DGSP
Personal de la PNC, Sistema Penitenciario y Ejército permanecen en las afueras de Renovación 1 el 18 de enero de 2026, tras registrarse un motín en esa prisión. / FOTO: DGSP

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) confirmó este jueves, 21 de mayo, el fallecimiento de un privado de libertad en el marco de una riña ocurrida en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres "Renovación 1", ubicado en el departamento de Escuintla.

De acuerdo con la información compartida por la institución, se recibieron reportes con respecto a un altercado que se estaba registrando en un sector de la referida prisión, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad para verificar lo que ocurría y retomar el control.

Se pudo constatar que, en el marco de los disturbios, un grupo de privados de libertad agredió a golpes a Wilson Roberto Contreras Hernández, quien guardaba prisión por extorsión y otros cargos, provocando su fallecimiento.

El mencionado reo fue capturado en septiembre del año 2025, señalado de ser el presunto responsable del asesinato de Norman Estuardo Orellana Ramírez, vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya.

La DGSP detalló que el incidente fue contenido por la seguridad interna y se pudo controlar. Tras lo ocurrido, el centro de detención opera con normalidad, mientras la institución ya colabora con las autoridades competentes para la investigación correspondiente.

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