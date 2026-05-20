Trump endurece controles a remesas; preocupación entre migrantes

El Gobierno de EE. UU., bajo la administración de Donald Trump, puso en la mira el flujo de remesas hacia México al firmar una orden ejecutiva que impone nuevas reglas de control y vigilancia para las transferencias internacionales de dinero. La medida, fechada el 19 de mayo de 2026, instruye a las instituciones financieras estadounidenses a reforzar la supervisión sobre los fondos enviados por migrantes, especialmente cuando detecten operaciones sospechosas de actividades ilícitas.
Mayor control sobre envíos a México
Con más de 64 mil millones de dólares en remesas recibidas en 2025, México se posiciona como el tercer mayor receptor mundial. Las nuevas regulaciones podrían afectar directamente a las familias mexicanas, ya que la mayoría de estos envíos proviene de migrantes en EE. UU., muchos de ellos sin documentos migratorios regulares.
La orden no menciona de forma explícita las remesas, pero sí dirige sus disposiciones hacia ellas. El texto exige al Departamento del Tesoro emitir en un plazo de 60 días un aviso formal a los bancos, con especial énfasis en los siguientes riesgos:
- Transferencias de bajo monto, vistas como posibles vehículos para el financiamiento ilícito.
- Uso de plataformas peer-to-peer y de procesadores de pagos de terceros con envíos "fuera de los libros".
- Movimientos repetitivos de depósitos o retiros en cantidades pequeñas, una práctica identificada como "estructuración", frecuente entre migrantes.
Identificación de clientes y solicitud de documentos
La directriz ordena también reforzar los controles de identificación de usuarios. Los bancos podrán solicitar información sobre la condición migratoria de los cuentahabientes si sus operaciones presentan indicios de riesgo. Esto implica que los migrantes, en particular aquellos en situación irregular, estarán bajo un mayor escrutinio financiero y podrían enfrentar obstáculos adicionales para enviar dinero a sus familias.
Las autoridades regulatorias estadounidenses deberán intensificar la revisión de transferencias internacionales y podrán pedir documentación extra a quienes no cuenten con papeles migratorios formales. Esto eleva la incertidumbre entre los migrantes, quienes podrían ver demoradas o incluso rechazadas sus transferencias.
El ITIN bajo la lupa
Un aspecto central del nuevo mandato presidencial es la mención explícita del ITIN, el número de identificación fiscal individual ampliamente utilizado por migrantes indocumentados para acceder a servicios financieros en EE. UU.. La orden califica el uso del ITIN como un posible factor de riesgo que requiere mayor diligencia de parte de las instituciones bancarias, lo que en la práctica complicaría nuevas aperturas de cuentas y transferencias con este documento.
Impacto en el acceso a servicios financieros
El alcance de la orden va más allá de las remesas y toca otras áreas sensibles para la comunidad migrante mexicana. La Reserva Federal y la FDIC deberán publicar en los próximos 60 días guías específicas sobre la evaluación de riesgos crediticios para personas sin autorización de trabajo en el país. Esto podría hacer más difícil obtener créditos hipotecarios y préstamos, herramientas clave para la integración y el desarrollo económico de los migrantes en EE. UU.
La orden alcanza tanto a transferencias electrónicas como a plataformas digitales y abarca cualquier patrón de movimientos financieros considerados de riesgo por los bancos estadounidenses. Las entidades financieras tendrán potestad para rechazar envíos o cerrar cuentas si consideran que existen dudas sobre la identidad o la legalidad de los fondos. La vigilancia intensificada y la posible solicitud de documentación adicional representan un cambio significativo para quienes dependen del envío de remesas para el sustento de sus familias en México.
El sector migrante observa con preocupación estas nuevas restricciones, pues podrían dificultar aún más el acceso a servicios financieros formales. Las implicaciones de este decreto serán definidas en mayor detalle cuando los reguladores federales publiquen las guías ordenadas por la Casa Blanca, en los próximos dos meses.
*Artículo elaborado con apoyo de Inteligencia Artificial