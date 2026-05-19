Novia de Louis Tomlinson es sorprendida siendo infiel en México

El entorno de Louis Tomlinson se agitó esta semana tras la circulación de fotografías que comprometen a su pareja, Zara McDermott, justo mientras él desplegaba uno de los conciertos más comentados en el Tecate Emblema 2026 en México.
La atención de los fanáticos se desvió rápidamente de la presentación del cantante británico a la viralización de imágenes donde se ve a Zara McDermott besando a Joey Essex, su compañero en el reality "Cooking With the Stars".
Mientras el público mexicano recibía calurosamente a Louis Tomlinson en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en redes sociales circulaban fotos que mostraban a Zara McDermott junto a otro hombre.
Las imágenes la captaron en una actitud íntima con Joey Essex tras una jornada de grabaciones relacionadas con el programa televisivo que ambos comparten.
La coincidencia entre el popular show en la Ciudad de México y la difusión de las fotos incrementó la reacción en redes, haciendo que el tema se volviera una tendencia entre seguidores de Louis Tomlinson.
¿Qué ocurrió entre Zara McDermott y Joey Essex?
De acuerdo con información difundida horas después, Zara McDermott fue vista el sábado acompañando a Joey Essex, con quien comparte pantalla en "Cooking With the Stars".
Las imágenes muestran a ambos en una situación romántica, besándose en la boca, lo que inmediatamente detonó opiniones sobre una supuesta deslealtad hacia Louis Tomlinson.
El presunto engaño acaparó la atención de los usuarios en redes sociales, quienes rápidamente levantaron teorías, compartieron comentarios de molestia y defendieron la posición del cantante británico. Decenas de usuarios recordaron episodios pasados relacionados con Zara y señalaron que este tipo de situaciones no les sorprende, dada la historia previa entre la pareja.
- "No es sorpresa si conoces su pasado. Es una manipuladora que solo piensa en sus propios intereses"
- "Qué manera tan rara de grabar un reality show"
- "Me hierve la sangre, que alguien me diga que esto no es real"
- "Ya lo ha engañado en el pasado, lo volverá a hacer, no estoy sorprendida"
- "Yo creo que Louis rompió con Zara y está haciendo esto por atención"
La comunidad seguidora de Louis Tomlinson multiplicó los mensajes de apoyo al cantante, cuestionando incluso si la relación con Zara McDermott ya había terminado antes de los hechos captados en las imágenes, dando paso a suposiciones sobre la autenticidad actual de su vínculo.