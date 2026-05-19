 Novia de Louis Tomlinson es sorprendida siendo infiel en México
Farándula

FOTOS: Captan a la novia de Louis Tomlinson siendo infiel mientras él estaba en México

Unas fotografías de la modelo Zara McDermott junto a Joey Essex se han vuelto virales, pues los muestra en actitud comprometedora y cariñosa.

Compartir:
Louis Tomlinson Zara McDermott, Instagram
Louis Tomlinson Zara McDermott / FOTO: Instagram

El entorno de Louis Tomlinson se agitó esta semana tras la circulación de fotografías que comprometen a su pareja, Zara McDermott, justo mientras él desplegaba uno de los conciertos más comentados en el Tecate Emblema 2026 en México. 

La atención de los fanáticos se desvió rápidamente de la presentación del cantante británico a la viralización de imágenes donde se ve a Zara McDermott besando a Joey Essex, su compañero en el reality "Cooking With the Stars".

Mientras el público mexicano recibía calurosamente a Louis Tomlinson en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en redes sociales circulaban fotos que mostraban a Zara McDermott junto a otro hombre.

Las imágenes la captaron en una actitud íntima con Joey Essex tras una jornada de grabaciones relacionadas con el programa televisivo que ambos comparten.

La coincidencia entre el popular show en la Ciudad de México y la difusión de las fotos incrementó la reacción en redes, haciendo que el tema se volviera una tendencia entre seguidores de Louis Tomlinson.

¿Qué ocurrió entre Zara McDermott y Joey Essex?

De acuerdo con información difundida horas después, Zara McDermott fue vista el sábado acompañando a Joey Essex, con quien comparte pantalla en "Cooking With the Stars".

Las imágenes muestran a ambos en una situación romántica, besándose en la boca, lo que inmediatamente detonó opiniones sobre una supuesta deslealtad hacia Louis Tomlinson.

El presunto engaño acaparó la atención de los usuarios en redes sociales, quienes rápidamente levantaron teorías, compartieron comentarios de molestia y defendieron la posición del cantante británico. Decenas de usuarios recordaron episodios pasados relacionados con Zara y señalaron que este tipo de situaciones no les sorprende, dada la historia previa entre la pareja.

  • "No es sorpresa si conoces su pasado. Es una manipuladora que solo piensa en sus propios intereses"
  • "Qué manera tan rara de grabar un reality show"
  • "Me hierve la sangre, que alguien me diga que esto no es real"
  • "Ya lo ha engañado en el pasado, lo volverá a hacer, no estoy sorprendida"
  • "Yo creo que Louis rompió con Zara y está haciendo esto por atención"

La comunidad seguidora de Louis Tomlinson multiplicó los mensajes de apoyo al cantante, cuestionando incluso si la relación con Zara McDermott ya había terminado antes de los hechos captados en las imágenes, dando paso a suposiciones sobre la autenticidad actual de su vínculo.

En Portada

Sistema Penitenciario bajo reforma: construcción de cárceles, traslados y más guardiast
Nacionales

Sistema Penitenciario bajo reforma: construcción de cárceles, traslados y más guardias

05:23 PM, Mayo 19
Cambios en Gobernación: Kelvin Aguilar asume como viceministro Administrativot
Nacionales

Cambios en Gobernación: Kelvin Aguilar asume como viceministro Administrativo

02:09 PM, Mayo 19
Guatemala extradita a EE.UU. a presunto narcotraficante vinculado al cartel de Sinaloat
Nacionales

Guatemala extradita a EE.UU. a presunto narcotraficante vinculado al cartel de Sinaloa

04:14 PM, Mayo 19
Brote de ébola: Congo eleva a 134 la cifra de muertest
Internacionales

Brote de ébola: Congo eleva a 134 la cifra de muertes

03:01 PM, Mayo 19
22 años después, el Arsenal vuelve a conquistar la Premier Leaguet
Deportes

22 años después, el Arsenal vuelve a conquistar la Premier League

02:27 PM, Mayo 19

Temas

GuatemalaDestacadasFútbolMundial 2026#liganacionalFiscal GeneralMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos