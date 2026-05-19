 Guatemala extradita a EE. UU. a presunto narcotraficante
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Guatemala extradita a EE.UU. a presunto narcotraficante vinculado al cartel de Sinaloa

Según las investigaciones, 'El Cachetes' era el presunto encargado de reclutar marineros guatemaltecos para transportar drogas.

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Audías Vásquez, alias “Cachetes”, fue entregado a la justicia norteamericana., .
Audías Vásquez, alias “Cachetes”, fue entregado a la justicia norteamericana. / FOTO: .

Guatemala extraditó este martes, 19 de mayo, a Estados Unidos a un presunto narcotraficante guatemalteco reclamado por una corte del estado de Florida por sus vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa.

Audías Juncos Vásquez, alias El Cachetes, está acusado por una corte del Distrito Medio de Florida de conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína destinados al mercado estadounidense. Según las investigaciones, tenía nexos con el cartel de Sinaloa.

El hombre, de 28 años de edad, fue entregado a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, según confirmó el Ministerio de Gobernación (Interior).

Vinculado con el trasiego de drogas en la región

'El Cachetes' fue capturado en febrero pasado en un municipio guatemalteco fronterizo con México, y de acuerdo con la investigación de la Fiscalía era el presunto encargado de reclutar marineros guatemaltecos para transportar drogas, además de otras acciones ilegales que realizaba para aumentar sus operaciones.

Según informaron autoridades, un hermano del ahora extraditado fue detenido el pasado fin de semana con un cargamento de cocaína en las costas del océano Pacífico del país centroamericano.

Debido a su posición geográfica, Guatemala es utilizada por los carteles internacionales como puente para traficar droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Guatemala captura a otro presunto narcotraficante requerido por EE. UU.

Audias Juncos Vásquez fue detenido en un operativo en San Marcos.

Recientes detenciones

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron a finales de marzo la captura de dos hombres extraditables hacia EE. UU. Según la PNC, se trata del número 21 y 22, respectivamente.

Uno de los sospechosos fue ubicado en el municipio de San Miguel Dueñas, departamento de Sacatepéquez. La PNC lo identificó como Juan Carlos Escobar Rodríguez, de 43 años, conocido por los sobrenombres de "Lucas" o "Pepe". Esta persona cuenta con doble nacionalidad: salvadoreña y guatemalteca.

En tanto el MP identificó al segundo de los detenidos como Jorge Edy Peláez Martínez.

Las autoridades informaron que ambos extraditables son requeridos para comparecer a juicio ante la Corte Distrital de los EE. UU. para el Distrito Norte de Georgia bajo cargos de tener vínculos con el narcotráfico.

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