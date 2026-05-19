Reforma del Sistema Penitenciario: Cárceles y Guardias

El Ministerio de Gobernación dio a conocer este martes, 19 de mayo, las acciones que se han implementado para fortalecer el Sistema Penitenciario del país, incluyendo el incremento de controles a lo interno de los centros de detención y la construcción de nuevos espacios carcelarios.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el titular de la cartera, Marco Antonio Villeda, dijo que sostiene el argumento que expuso desde el inicio de su gestión, enfocado en que no se puede generar una estrategia de seguridad en las calles si antes no se logra controlar lo que ocurre a lo interno de las prisiones.
En ese contexto, compartió que parte de este control implementado generó en su momento un amotinamiento de reos que fueron sometidos en menos de 24 horas y, a partir de allí, se ha mantenido la política de retomar ese control del Sistema Penitenciario, pero no solo con acciones a lo interno, sino también de dotar a las autoridades de herramientas que permitieran realizar la labor necesaria para reconstruir todo el tema penitenciario nacional, que consideró que ha estado "abandonado" históricamente.
"Tan abandonado que en casi medio siglo no se ha construido una nueva cárcel en Guatemaa. Nosotros, hoy por hoy, iniciamos el proceso de construcción de la cárcel El Triunfo los últimos días de marzo del presente año. Este proyecto es tan necesario para retomar el control del Sistema Penitenciario, aislar a los delincuentes más peligrosos que tenemos y deshacinar nuestras cárceles que están sobrepobladas en un 340%", dijo.
Añadió que el referido proyecto se ha visto, por el momento, detenido a partir de un amparo provisional que ha otorgado una Sala de Apelaciones de Izabal, la cual consideró que no era competente para conocer estos asuntos. Compartió que el pasado 31 de marzo se presentó la apelación correspondiente y se espera que la Corte de Constitucionalidad pueda revocar ese fallo para permitir construir esta prisión para que pueda ser operativa dentro del plazo de un año a más tardar.
Por aparte, indicó que se ha enfrentado otro problema, ya que el proyecto de la cárcel de Masagua estaba detenido por algunos problemas administrativos que se habían dado durante la fase de pre inversión. Y, aunque en un momento se pensó desechar e proyecto, la realidad era que ya se habían invertido Q15 millones, por lo que se buscó no perderlos.
En ese contexto, el funcionario indicó que se actuó para superar los temas pendientes, lo cual ya se concretó y se pudo cerrar la fase de pre inversión. Entonces, se está a las puertas para iniciar el proceso de licitación para la construcción de la cárcel de Masagua.
Más guardias penitenciarios
El titular de Gobernación explicó que la entidad se encuentra en un proceso de reclutamiento de 300 nuevos empezarán formación en junio y se estarán graduando a finales de octubre. Tras esto, de manera inmediata se empezará con el reclutamiento de otros 300 guardias más para que se gradúen a principios de 2027.
"Nosotros también necesitamos reformar la guardia penitenciaria, pero formar una guardia penitenciaria mucho más entrenada, más motivada, mejor pagada y jerarquizada para que esto no incurra en los vicios del pasado", mencionó.
Traslado de reos de alta peligrosidad
De acuerdo con Villeda, mientras se logra la construcción de las nuevas cárceles, era necesario readecuar los espacios penitenciarios para generar condiciones de seguridad con respecto a las personas que desde las cárceles seguían ordenando crímenes hacia el exterior y seguían extorsionando a la ciudadanía guatemalteca.
Una de las acciones que reflejan este esfuerzo se dio la madrugada del pasado sábado, cuando se trasladó a un grupo de pandilleros que estaba recluido en Renovación I, en su mayoría cabecillas del Barrio 18, hacia un nuevo pabellón en la cárcel Canadá, que constituye un nuevo centro con todas las condiciones para aislar a los delincuentes y evitar que operen desde lo interno.
"Este pabellón se construyó en total secretividad y ha sido habilitado para resguardar a peligrosos delincuentes", compartió el ministro.
Finalmente, señaló que esperan seguir avanzando en la toma de control y la refundación del Sistema Penitenciario que, según sus palabras, no es una tarea fácil, pues es un tema heredado desde hace mucho tiempo y que la actual administración está resolviendo.