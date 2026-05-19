Kelvin Aguilar asume como nuevo Viceministro de Gobernación

El Gobierno de Guatemala confirmó el nombramiento de Kelvin René Aguilar Menéndez, como nuevo viceministro Administrativo del Ministerio de Gobernación. El nuevo funcionario asumió este martes, 19 de mayo, luego de que su antecesor renunciara al cargo.
Según la información compartida por la referida cartera, la labor del nuevo viceministro será fundamental para seguir avanzando en el fortalecimiento institucional, la implementación de acciones estratégicas, la aplicación de medidas efectivas en beneficio de la ciudadanía y la seguridad pública del país.
El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, explicó que el cambio en la entidad surgió debido a que Felipe Sánchez su dimisión "por temas personales". Sin precisar fecha, indicó que esto ocurrió días atrás, pero no se había hecho el cambio de autoridad porque se estaban analizando perfiles antes de tomar una decisión.
En ese sentido, fue hasta en las últimas horas que se concretó la llegada de Aguilar Méndez a la entidad para sumarse a los esfuerzos institucionales enfocados en fortalecer las estrategias de seguridad establecidas en el Plan de Trabajo del presidente de la República Bernardo Arévalo para el período 2024-2028.
Además de hacer el anuncio del nombramiento, Gobernación expresó por medio de un comunicado su agradecimiento al exviceministro Sánchez por sus servicios y su disposición durante el tiempo que desempeñó el cargo dentro de la institución.
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Acerca del nuevo viceministro
Aguilar Menéndez es licenciado en Administración de Empresas, con mención honorífica en Cum Laude por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. Además, posee una maestría en Gestión Pública y Liderazgo, otorgado por la Fundación Escuela de Gobierno y la Universidad de Occidente.
Durante su carrera profesional ha desempeñado diferentes cargos en instituciones públicas, entre ellos el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7