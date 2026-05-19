Nuevo bono para policías sustituye comedores de la PNC

El Ministerio de Gobernación (Mingob) anunció este martes, 19 de mayo, que se tomó la decisión de cerrar de forma definitiva los comedores de la Policía Nacional Civil (PNC). Asimismo, indicó que en sustitución del servicio de alimentación que se prestaba se otorgará un bono en beneficio de todos los agentes.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que la habilitación de los referidos comedores se hizo años atrás, pero bajo la idea de que se trataba de una medida temporal. En ese sentido, se entró a analizar el tema, no solo por el tiempo que ha transcurrido, sino por temas de cómo se estaba desarrollando este programa, posibles irregularidades y el hecho de que no alcanzaba a todo el personal.
"Ese sistema alcanzaba aproximadamente al 23% del personal de la PNC, mientras miles de agentes, muchos destacados lejos de sus familias, trabajando turnos extensos y enfrentando riesgos todos los días para proteger a Guatemala, quedaban fuera de ese beneficio. Y cuando una prestación solo llega a unos pocos, el deber el Estado es preguntarse si realmente se está cumpliendo con el principio de equidad institucional", dijo el funcionario.
Añadió que se necesitaba avanzar a un modelo más eficiente, transparente y justo. Por lo que se realizan las gestiones para crear el bono denominado "Bienestar Policial", que sustituirá al modelo anterior. Destacó que este beneficio ya no llegará solo a un grupo reducido, sino al cien por ciento de la PNC.
El aporte económico, del cual no se dio a conocer el monto exacto, está destinado a la alimentación de los policías. Se implementará a partir de junio, pero se pagará de manera retroactiva al período correspondiente desde el 15 de mayo de 2026.
"Esta decisión no es únicamente un cambio administrativo, sino una administración institucional. Fortalecer a la PNC no solo implica más operativos, más equipo o más presencia en las calles, sino también dignificar a quienes portan el uniforme y están al servicio de la ciudadanía", puntualizó el funcionario.
Comedores que seguirán funcionando
El titular de la cartera del Interior explicó que el cierre de los comedores se aplicará a nivel general, excluyendo únicamente tres sedes que seguirán funcionando por la naturaleza del servicio que se presta en los espacios donde están ubicados. En ese sentido, se aclaró que se continuará brindando alimentación en los siguientes puntos:
- Academia de la PNC.
- Jardín Infantil de la PNC.
- Hospital de la PNC.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7